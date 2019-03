Huawei haastoi Yhdysvallat oikeuteen – Vetoaa perustuslakiin

Matkapuhelinverkkolaitteita kehittävä Huawei Matkapuhelinverkkolaitteita kehittävä on haastanut Yhdysvaltain liittovaltion oikeuteen. Kiinalaisyhtiön mukaan maa on toiminut laittomasti säätämällä lain, joka kieltää Yhdysvaltain hallitusta tekemästä yhteistyötä Huawein laitteita käyttävien yritysten kanssa.

Huawein mukaan lakia on perusteltu yhtiöön kohdistetuilla vakoiluväitteillä, joita ei ole kuitenkaan pystytty todentamaan tai osoittamaan oikeiksi. Huawein mukaan laki estää sitä kilpailemasta tasa-arvoisesti muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Huawein mukaan laki vahingoittaa käytännössä kuluttajien oikeuksia. Haasteessaan Huawei viittaa Yhdysvaltain perustuslakiin, jonka mukaan ketään ei saa rangaista ilman oikeudenkäyntiä.



Yhdysvallat on pyrkinyt vaikuttamaan sen kumppanimaihin, jotta niissäkään ei rakennettaisi uusia matkapuhelinverkkoja Huawein tukiasemilla. Valtioita on peloteltu Kiinassa voimaan tulleella lailla, joka velvoittaa yhtiöitä tekemään yhteistyötä Kiinan hallinnon kanssa. Yhdysvallat näkee mahdollisuuden sille, että Huawein tukiasemia käytettäisiin hyväksi tiedustelutoiminnassa.