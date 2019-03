Päivän diili – PlayStation VR -lasit alennuksessa

Jos mielesi tekee aloittaa VR-pelaaminen ja omistat jo PlayStation 4:n, niin nyt voi olla hyvä hetki tarttua tarjoukseen: GameStop myy Jos mielesi tekee aloittaa VR-pelaaminen ja omistat jo PlayStation 4:n, niin nyt voi olla hyvä hetki tarttua tarjoukseen: GameStop myy PlayStation VR -laseja 150 euron hintaan

Normaalisti PlayStation VR -lasit maksavat niin GameStopilla kuin muuallakin edullisimmillaan 200 euroa, vaikka joistain tarjouksista lasit on voinut löytää jo aiemminkin 150 eurolla. Pelaamisen aloittamiseen pelkät lasit eivät kuitenkaan riitä, vaan niiden lisäksi tarvitaan erikseen myytävä kamera PlayStation Camera. Lasien kanssa käytettävällä kameralla on hintaa noin 50 euroa.



Kameran ja PS VR -lasit sisältävän laitteistopaketin hinta on noin 250 euroa.