Apple Music saapuu pian Googlen älykaiuttimille?

Apple on tunnettu suljetuista ekosysteemeistä, joihin syötetään uusia yksinoikeudella Apple-laitteilla toimivia ominaisuuksia ja palveluja. Tällainen on palvelu on ollut pitkälti myös Apple Music, jonka olisi hyviä syitä avata ovet musiikin kuuntelijoille myös muilla alustoilla.

Yksi syistä on esimerkiksi, että Spotify, joka toimii useammilla alustoilla, on kasvanut yhä suuremmaksi ja suuremmaksi, eikä Apple ole onnistunut ottamaan kiinni musiikin suoratoiston jättiläistä.Nyt MacRumors kuitenkin raportoi, että Apple on saattanut muuttaa mielensä ja on tuomassa Apple Musicia uusille alustoille. Sivuston lukijan kuva vaikuttaisi paljastavan, että Apple tuo musiikkipalvelunsa Google Home -laitteille.Apple on jo aiemmin tuonut palvelunsa saataville Amazonin Echo-kaiuttimille loppuvuodesta, joten tuen lisääminen myös Google Home -kaiuttimille ei olisi täysin yllätys.Luonnollisesti Amazonin Echo-kaiuttimet ja Googlen Home-laitteet ovat menestyneet merkittävästi Applen HomePodia paremmin, joten Applella on varmasti paineita laajentua siihen suuntaan.Jäämme odottamaan virallista sanaa Applelta.