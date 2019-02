Microsoft paljasti HoloLens 2:n – Näin paljon ne maksavat

Microsoft esitteli tänään Barcelonassa toisen sukupolven HoloLens-lasit, jotka esittävät virtuaalisia objekteja edeltäjäänsä verrattuna todentuntuisemmin sekä mukavammin. Lasien toimitukset alkavat myöhemmin tänä vuonna ja ne maksavat 3500 dollaria. esitteli tänään Barcelonassa toisen sukupolven HoloLens-lasit, jotka esittävät virtuaalisia objekteja edeltäjäänsä verrattuna todentuntuisemmin sekä mukavammin. Lasien toimitukset alkavat myöhemmin tänä vuonna ja ne maksavat 3500 dollaria.

Julkistustilaisuudessa Microsoft kertoi HoloLens 2 -lasien näytön tarkkuuden kasvaneen 2K-tasolle ja näkökenttää on kaksinkertaistettu aikaisemmin, joten kookkaiden tai lähellä olevien objektien katselu laseilla on paljon realistisempaa ja mukavampaa. Ohjelmistojätin mukaan lasien tarkkuus riittää nyt fonttikoolla kahdeksan kirjoitetun tekstin lukemiseen.



Lisäksi Microsoft kertoo kolminkertaistaneen "käyttömukavuuden", tosin mittaustapaa ei kerrottu. Laitteen ulkonäön perusteella kuitenkin toppauksia on esimerkiksi parannettu. Uutta on myös ohjauseleet, käyttäjä voi nyt ohjata virtuaalisia käyttöliittympiä "täppäämällä" kohteita.



Hintatasonsa takia HoloLens 2 -lasit soveltuvat paremmin yritys- ja ammattikäyttöön, joten ainakaan tässä vaiheessa Microsoft ei aio suunnata niitä kuluttajille.