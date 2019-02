Ruotsi aikoo luopua käteisestä – Keskuspankki testaa virtuaalivaluutta e-Kruunua

Ruotsi aikoo luopua käteisen käytöstä vuoteen 2023 mennessä. Ruotsi aikoo luopua käteisen käytöstä vuoteen 2023 mennessä.

Ruotsalaiset olivat ensimmäisiä Euroopassa vuonna 1661 ottamassa käyttöön setelit maksuvälineenä ja 362 vuotta myöhemmin naapurimaa aikoo olla ensimmäinen maa maailmassa, joka luopuu kokonaan käteisen käytöstä. Viime vuosina Ruotsissa suurin osa ostoksista on maksettu sähköisesti. Yli 80% vähittäiskaupan maksuista tapahtuu jo maksukorteilla tai ruotsalaisella mobiilisovellus Swishillä.



Swish on kuuden suurimman ruotsalaispankin kehittämä mobiilimaksusovellus, jota alettiin suunnitella jo vuonna 2012. Niin valtio kuin pankitkin edistävät sähköistä maksamista Ruotsissa. Pankit esimerkiksi myöntävät vanhempien luvalla maksukortteja jopa seitsemän vuotiaille lapsille. Ruotsissa onkin kasvamassa sukupolvi, joka ei tiedä millaista oli elää maailmassa, jossa käteisellä maksaminen oli laajalti käytössä. Jotkut heistä tulevat näkemään käteistä rahaa vain kuvissa, videoissa sekä museoissa.



99% kauppiaista hyväksyy Ruotsissa debit-pankkikorttimaksut ja käteisen osuus maksuista on alle 20%. Esimerkiksi muutama vuosi sitten pääkaupunki Tukholman julkisessa liikenteessä luovuttiin käteisen käytöstä ja nykyään matkat maksetaan mobiilisovelluksella, maksukortilla tai lippuautomaattiin. Myös kauppojen, jotka eivät vastaanota enää käteistä, on jatkuvasti kasvussa. Esimerkiksi Tukholman joulumarkkinoilla ostosten tekeminen onnistui ilman käteistä, sillä kaikilta myyjiltä löytyi joko kortinlukija tai he hyväksyivät maksuja myös mobiilisovellus Swishin kautta.



Ruotsin keskuspankki on myös ottamassa käyttöön oman virtuaalivaluuttansa e-Kruunun. Sen pilottihanke käynnistyy jo tänä vuonna ja se on tarkoitus ottaa käyttöön koko maassa vuonna 2021.