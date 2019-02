Google lanseeraa pian oman pelipalvelun

Googlella on kuitenkin hyvä syy olla läsnä GDC:ssä. Internet-jätti on nimittäin työstänyt pidemmän aikaa omaa suoratoistopohjaista pelipalvelua, joka on Fortunen tietojen mukaan määrä esitellä pelitapahtumassa. Google on lähettänyt medialle kutsukirjeitä avajaisesitykseen, mutta sen aihetta ei kerrottu kutsussa.Suoratoistopalvelua on testattu julkisesti Project Stream -nimen alla viime syksystä lähtien. Nyt testi on kuitenkin päättynyt, joten GDC tarjoaisi oivallisen tilaisuuden lanseerata palvelu täysimittaisesti. Palvelun saatavuutta voidaan kuitenkin rajoittaa alueellisesti, sillä paras pelikokemus saavutetaan mahdollisimman lähellä Googlen pelipalvelimia.