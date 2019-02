Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto ei suostunut reikisteröimään Fortnite-tanssia

Epic Games on haastettu jo kolmesti oikeuteen, tapauksissa joissa on kyse kuuluisien tanssiliikkeiden lisäämisestä sen hittipeli Fortniteen. Epic Games on haastettu jo kolmesti oikeuteen, tapauksissa joissa on kyse kuuluisien tanssiliikkeiden lisäämisestä sen hittipeli Fortniteen.

Nyt yksi haastajista on kokenut takaiskun, kun yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto ei suostunut rekisteröimään Alfonso Ribeiron "Carlton Dance"-tanssiliikettä. Alfonso Ribeiro on tullut tunnetuksi näyteltyään televisiosarja Bel-Airin prinssissä.



Carltonin tanssiliike on viraston mukaan toistuva liike, joka koostuu kolmesta tanssiaskeleesta. Viraston mukaan tanssiliikettä ei suojele tekijänoikeudet, joten on epäolennaista vaikka se olisi uniikki ja tunnuksenomainen. Lisäksi virasto kyseenalaistaa olisiko oikeudet tanssiliikkeeseen edes Ribeirolla. Tanssi tuli tunnetuksi samasta televisiosarjasta kuin Ribeiro itse, jossa hänen roolihahmonsa suoritti tanssiliikkeen.



Epäonnistuminen rekisteröidä tanssiliike todennäköisesti vaikeuttaa Ribeiron haastetta Epic Gamesiä vastaan. Lisäksi se vaikuttaa todennäköisesti kahteen muuhun haasteeseen, joskin räppäri 2 Millyn ja internetsensaatio Russel Horningin tapaukset eroavat Ribeiron haasteesta hieman.



Ribeiro on haastanut oikeuteen myös koripallopeli NBA 2K-sarjan takana olevan Take-Two Interactiven tanssinsa käytöstä.