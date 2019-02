VR luopuu vihdoin Flashista? Uusi verkkokauppa tulossa

Tavanomaisen kansalaisen kannalta uudistus tarkoittaa monia asioita, mutta webiä ahkerasti käyttävien näkövinkkelistä se tarkoittaa erityisesti yhtä asiaa. Vihdoinkin on mahdollisuus siihen, että VR:n verkkokaupan paikkavalitsimessa siirrytään pois flash-tekniikkaa käyttävästä toteutuksesta. Tarkemmin sanottuna paikkavalinnan vaunukartan esitys on vaatinyt flash playerin asentamisen.Adobe ilmoitti jo vuonna 2017, että se aikoo lopettaa kokonaan Flashin kehittämisen . Näin ollen tekniikkaa käyttävien verkkosivujen on pitänyt siirtyä muihin toteutuksiin vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä Adoben ilmoitus on tarkoittanut monelle nettivideopalvelulle tekniikan uudistamista.Verkkokaupan uudistamisen ajankohtaa ei ole vielä kerrottu. VR aikoo kuitenkin edetä uudistuksessa vaiheittain vuosien 2019–2020 aikana. Ensimmäisenä asiakkaiden käyttöön valmistuvat mobiilisovellus ja automaatit kesällä 2019.