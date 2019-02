Microsoft vetoaa – Hylätkää jo se Internet Explorer

on uudistanut kovaa tahtia omaa selainstrategiaansa. Ensin se hylkäsi Internet Explorerin ja nyt se on uusimassa IE:n seuraajaksi kehitetyn Microsoft Edgen tekniikan perinpohjaisesti.

Vaikka Internet Explorer korvaamisesta Microsoft Edgellä on kulunut jo kohta neljä vuotta, löytyy vuonna 1995 ensimmäisen kerran lanseeratulle selaimelle edelleen käyttäjiä. Microsoftille ja kaikille muillekin ohjelmisto- ja web-kehittäjille nämä käyttäjät ovat taakka, sillä Internet Explorerin tietoturva rapautuu jatkuvasti eikä selain tue enää uusimpia verkkostandardeja.Microsoftin tietoturva-asiantuntija Chris Jackson kirjoittaakin yhtiön IT Pro -blogissa kannanoton, jossa IE:n käyttäjiä toivotaan siirtymään jo uudempiin selaimiin. Heidän web-käyttökokemus on joka tapauksessa heikkenemässä, kun web-kehittäjät eivät näe vaivaa testata uusimpia sivuja IE:llä.Microsoft aikoo muuttaa Edge-selaimensa selainmoottorin Chromium-pohjaiseen, joten Edgellä ja Googlen Chromella tulee olemaan samanlainen selainmoottori tulevaisuudessa.