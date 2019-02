Jälleen kerran valtava salasanavuoto – Täältä tarkistat tietosi

Tammikuussa verkossa alkoi kiertää-niminen datavaranto, johon on koostettu tietomurtojen seurauksena paljastunutta yli 770 miljoonaa uniikkia sähköpostia. Se on nyt saanut jatko-osat Collections #2–5, joihin sisältyy yli 2,2 miljardia uniikkia kirjautumistunnusta ja salasanaa. Kyseessä on siis kooltaan jopa kolminkertainen tietovuoto verrattuna paljon otsikoita aiheuttaneeseen Collection #1:een.

BitTorrent-verkossa jaettavat kirjautumistiedot on koostettu 845 gigatavun kokoiseen pakettiin, joka kattaa yhteensä 25 miljardia kirjausta. Näistä siis 2,2 miljardia on uniikkeja. Jo eilen tiedostoa oli ladattu yli tuhat kertaa ja mustilla markkinoilla tiedot ovat varmasti olleet jaossa jo pidemmän aikaa.Suurin osa tiedoista on koostettu aiemmista isoista tietovuodoista, kuten esimerkiksi Yahoo-, Dropbox- ja LinkedIn-vuodoista. Massiivisen kokonsa takia on tietysti mahdotonta arvioida onko kaikki peräisin vanhoista vuodoista vai onko mukana uusia.Omien tietojen tilanteen voi tarkistaa Have I Been Pwned -verkkosivustolta Collection #1:n osalta . Uusia kokoelmia sivustolle ei ole vielä lisätty, mutta uusimmat kokoelmat löytyvät HPI:n ylläpitämästä tarkastuspalvelusta (Hasso-Plattner-Institut).