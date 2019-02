Apple pyytää anteeksi FaceTime-bugia, lupaa korjauksen ensi viikolla

Kerroimme pari päivää sitten , kuinka Applen videopuhelupalvelusta paljastui erittäin vakava tietoturvaongelma.FaceTime-videopuhelupalvelussa ollut bugi mahdollisti käyttäjien salakuuntelemisen erittäin yksinkertaisella konstilla.Salakuuntelu oli mahdollista seuraavalla kikalla: soitat ryhmävideopuheluita tukevalla FaceTime-sovelluksella ja puhelun soidessa, pyyhkäiset näyttöä ylös ja lisäät oman numerosi puheluun. Tällöin FaceTime tulkitsee puhelun alkaneen, vaikka vastaanottajan päässä puheluun ei ole reagoitu millään tavalla.Apple on poistanut toiminnon toistaiseksi ja pahoittelee tiedotteessa tapahtunutta, kertoo MacRumors . Yhtiö on jo korjannut ongelman ja päivitys on pian valmis julkaistavaksi.Applen mukaan heti tiedon saatuaan toiminto poistettiin käytöstä ja sen korjaaminen aloitettiin. Nyt bugi on korjattu ja ohjelmistopäivitys toiminnon uudelleenkäynnistämiseksi julkaistaan ensi viikolla.