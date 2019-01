Sony kymmenkertaisti PS Plussan pilvitallennustilan

Playstation Plus -jäsenien pilvitallennustila kasvaa helmikuussa 100 gigaan.

Samalla, kun Sony julkaisi helmikuun bonuspelit PS Plus -jäsenille , se ilmoitti jäsenien pilvitallennustilan nousevan 100 gigatavuun. Aikaisemmin se on ollut käyttäjillä vain 10 gigatavua.Pilveen Playstation tallentaa pelien edistymistä sekä hahmojen profiilit. Tallennetut tiedot mahdollistavat pelien jatkamisen toisella konsolilla saumattomasti esimerkiksi PS4 Slimistä Prohon päivittäessä. Lisäksi omien pelien jatkaminen onnistuu esimerkiksi kaverin sohvalta tarvittaessa.Tarkkaa päivää laajennuksen voimaan tulolle ei Sony antanut, mutta helmikuun alkupuolella lisätila on odotettavissa.