Samsungilta tulossa uudet kuulokkeet kilpailemaan AirPodseja vastaan

Lisäksi 20. helmikuuta voidaan kuitenkin odottaa myös muita laitteita. Ainakin yksi näistä vaikuttaa paljastuneen Yhdysvaltain televiranomaisen, FCC:n, toimesta. FCC antoi sertifikaatin toissapäivänä kuulokkeille, joita kutsutaan nimellä Galaxy Buds. Kyseessä on todennäköisesti täysin langattomat kuulokkeet, kuten Applen AirPodsit.Mallinimellä SM-R170 tunnetuista kuulokkeista ei tässä vaiheessa valitettavasti tiedetä paljoa muuta, mutta todennäköisimmin ne julkaistaan Galaxy S10 -puhelimen kaveriksi.Kuvassa on ilmeisesti kuulokkeiden latauslaatikko ja dokumenteista paljastuu, että kyseessä on Bluetooth-kuulokkeet.Samsung julkaisi ensimmäiset täysin langattomat Bluetooth-kuulokkeet Gear-linjastossaan jo 2016. Niinpä Galaxy Budsit lienee olevatkin Gear IconX -kuulokkeiden uusi versio, joka tuodaan nyt Galaxy-brändin piiriin.