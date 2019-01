Helmikuun PS Plussan ja XBOX Live Goldin bonuspelit

Sonyn PS Plussan helmikuun pääpelit ovat kuvitteeliseen keskiaikaan sijoittuva For Honor, sekä toimintapeli Hitman – sarja 1, jossa pelaaja toimii palkkamurhaajana. Pelit ovat ladattavissa 5. helmikuuta alkaen.Xbox Live Goldin jäsenille on tarjolla retrotyylinen tasohyppelypeli Bloodstained: Curse of the Moon sekä monille selainpelinä alunperin tutuksi tullut Bomberman-pelisarjan konsoliversio: Super Bomberman R.Lisäksi saatavilla on muutamia pelejä vanhemmille konsoleille sekä käsikonsoleille. Katso täydet listat alta:For Honor, PS4Hitman – sarja 1, PS4Divekick, PS3, PS VitaMetal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, PS3Gunhouse, PS4, PS VitaRogue Aces, PS4, PS VitaBloodstained: Curse of the Moon, Xbox One, saatavilla 1/2 - 28/2Super Bomberman R, Xbox One, saatavilla 16/2 - 15/3Assassin's Creed Rogue, Xbox One, Xbox 360, saatavilla 1/2 - 15/2Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Xbox One, Xbox 360, saatavilla 16/2 - 28/2Myös osa tammikuun peleistä on vielä saatavilla hetken. Katso viime kuun listauksemme tästä