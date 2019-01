Apple Music kasvaa edelleen – Nyt samalla tasolla kuin Spotify vuonna 2017

Applen julkaiseman osavuosituloksen jälkeen yhtiö järjesti sijoittajille suunnatun konferenssipuhelun, jossa avattiin laajemmin mitä lukujen taustalla oikein on. Puhelun aikana paljastettiin myös muutamia kiinnostavia tilastotietoja.

Esimerkiksi Apple Music -suoratoistopalvelun tilaajamäärät ovat kasvaneet nyt 50 miljoonaan kappaleeseen. Pahimmalla kilpailijalla Spotifylla oli tilaajia viime vuoden marraskuussa 87 miljoonaa kappaletta, joten Applella on kirittävää vielä reippaasti. Kesällä 2017 Spotify oli tilaajamäärissä samassa tilanteessa kuin Apple Music on nyt. Kilpailu kiristynee jatkossa kun uusia tilaajia on yhä hankalampi houkutella suoratoistopalveluiden pariin.



Apple News -uutislukusovelluksella on Applen ilmoituksen mukaan 85 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Yhtiö on uudistamassa palvelua kuluvan vuoden aikana ja Apple yrittää houkutella mediayhtiöitä lisäämään aikakauslehtiään Apple Newsiin uuden maksullisen tilauspalvelun lanseeraamista silmällä pitäen.