Tekoäly haastoi e-urheilijat – Voitti lähes jokaisen ottelun

Tekoälyn voimaa on demonstroitu suurelle yleisölle vertailemalla sen kykyjä ihmistä vastaan. Tekoäly on asetettu pelaamaan ihmistä vastaan esimerkiksi-arvuuttelupelissä, mutta sen lisäksi shakissa, kiinalaisessa Go-pelissä sekä

Googlen DeepMind-yksikkö on myös haastanut kehittämänsä tekoälyn ihmistä vastaan tietokonepeleissä. DeepMindilla on pelattu ammattimaisia e-urheilijoita vastaan esimerkiksi-pelissä. Tekoäly todella pärjää ihmistä vastaan, sillä tuoreimmassa turnauksessa DeepMindin kehittämä AlphaStar-tekoälyohjelma päihitti ihmisen kymmenessä ottelussa . Ihminen voitti tekoälyn vuorostaan vain yhdessä ottelussa.Vielä viime syksynä AlphaStar päihitti ihmisen StarCraft II:ssa Insane-vaikeustasolla vain noin joka toisessa pelissä. Parissa kuukaudessa on siis tullut reippaasti parannusta.Tietokoneen vahvuudet eivät perustu siihen, että se kykenee tekemään nopeammin toimintoja kuin ihminen. AlphaStarin niin sanottu APM-lukema (actions per minutes) on keskimääräinen vain 277, kun taas ammattimainen e-urheilija tekee keskimäärin jopa 559 käskyä minuutissa. Tekoäly siis tekee siis järkevämpiä ratkaisuja.