Unohda Tinder ja selfiet – uusi deittipalvelu yhdistää rakkaudennälkäiset jääkaapin sisällön perusteella

Nykypäivän treffipalveluiden avulla voi olla hankalaa löytää pysyvää rakkautta, varsinkin kun monet palvelut perustuvat filtteröityihin profiilikuviin, jotka usein edustavat vain murto-osaa todellisesta minästä. Samsung on kehittänyt ihmissuhdenavigoinnin avuksi deittipalvelun, jolla käyttäjä voi näyttää itsestään syvemmän puolensa, nimittäin jääkaappinsa sisällön.Jääkaappaus, jolla Samsung palvelun käyttöä kutsuu, onnistuu lataamalla palveluun kuva jääkaapin sisällöstä. Samsung on tehnyt asian vielä vaivattomammaksi, sillä sen Family Hub -jääkaapissa on sisäänrakennettu kameraominaisuus, joka nappaa kuvaan kaapin sisällöstä, kun ovi suljetaan.-- Sen oikean löytäminen ei ole helppoa, mutta usein todetaan, että tie rakkauteen käy vatsan kautta. Miksipä siis ei konkretisoitaisi tätä? Sen sijaan, että kumppania etsivä saa ensivaikutelman toisesta kaunistellun profiilikuvan perusteella, jääkaappideittailussa käyttäjä näkee, millä vastapuoli täyttää vatsansa, sanoo Samsung Electronics Nordicin PR Manager Elin Axelsson.Deittipalvelu on käytettävissä ilmaiseksi osoitteessa: www.refrigerdating.com . Kyseessä vaikuttaisi olevan kuitenkin ennemmin Samsungin mainoskampanja jääkaapeilleen, joten nähtäväksi jää ottavatko sinkut palvelun omakseen ja kuinka pitkäksi sen elinkaari yltää.