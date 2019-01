Toyota valmistautuu sähköautojen vallankumoukseen – Perustaa akkuyrityksen

Sähköautojen yleistyminen ei ole mahdollista ellei autojen tarvitsemia akkuja pystytä tuottamaan tarpeeksi. Tästä syystä akkuteollisuus on parhaillaan suurten investointien edessä ja japanilainen Toyota on päättänyt työntää sormensa näihin investointeihin.

Talousjulkaisu Nikkei Asia Review'n mukaan Toyota ja Panasonic olisivat perustamassa yhteisyrityksen, joka erikoistuisi sähköautojen akkujen tuotantoon. Panasonic siirtäisi viistä jo olemassa olevaa tuotantolaitosta tämän yrityksen alaisuuteen. Järjestely ei vaikuttaisi Panasonicin ja Teslan akkuyhteistyöhön.Vuonna 2020 käynnistyvän yhteisyrityksen tavoitteena on löytää keinoja autojen akkujen hintojen laskemiseksi. Suuri volyymi ja mahdollisesti uusi teknologia auttaa kustannusten laskemisessa. Toyota kertoi pari vuotta sitten kehittäneensä uudenlaisen akun sähköautoihin , joka lisää autojen kantamaa sekä tekee niistä turvallisempia.Toyotan uutta teknologiaa hyödyntävissä akuissa käytettäisiin kiinteää elektrolyyttiä. Yhtiö on arvionut, että akkujen massatuotanto voisi alkaa vuoden 2020 aikana.Yhteisyrityksen on määrä toimittaa akkuja Toyotan omalla brändillä myytävien autojen lisäksi esimerkiksi Mazdalle, Daihatsulle ja Subarulle. Asiakkaaksi yritetään houkutella myös Hondaa.Toyota ja Panasonic voivat kertoa yhteistyöstä jo tällä viikolla.