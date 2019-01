Mikrobitti: Nettipiraatille maksettavaksi sadan euron vahingonkorvaus ja 23 000 euroa oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeus on määrännyt suomalaisen verkkopiraatin maksamaan 100 euron vahingonkorvaukset kahden Black Sails -televisiosarjan jakson jakamisen takia. Crystalista edusti lakitoimisto, joka on kerännyt kyseenalaista julkisuutta lähettämillään kiristyskirjeillä.

Vastaajalle maksettavaksi tuli kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä satasen vahingonkorvaus, sillä hän joutuu myös maksamaan vastapuolen yli 23 000 euron oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeuden tuomarit äänestivät päätöksestä tasan 2–2, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi asian kantajan eduksi. Tuomiosta on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkeinoikeus antaa valitusluvan.Kantaja oli selvittänyt vastaajan salaavan käyttämänsä Wi-Fi-verkon, minkä sanottiin osoittavan vastaajan olevan Black Sails -jaksojen jakamisen takana. Vastaajan mukaan hän oli kuitenkin tekohetkellä matkalla ja matkan ajaksi hän poisti verkon salauksen, jotta hänen avovaimonsa pystyi käyttämään verkkoa.Tekijänoikeuslain 7. luvun pykälässä 60 a todetaan, että IP-osoitteen omistajan yhteystiedot voidaan selvittää, mikäli osoitteen takaa jaetaan "tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin" sisältöä ilman tekijän lupaa. Markkinaoikeuden päätöksen perusteella kahden jakson jakamisesta aiheutunut 100 euron vahinko on "merkittävä", sillä markkinaoikeus on alun perin antanut luvan IP-osoitteen omistajan selvittämiseen.