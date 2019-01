HBO julkaisi uuden maistiaisen tulevasta GoT-kaudesta – Kahdeksas kausi alkaa 14. huhtikuuta

Game of Thronesin kahdeksas ja viimeinen tuotantokausi alkaa 14. huhtikuuta. Game of Thronesin kahdeksas ja viimeinen tuotantokausi alkaa 14. huhtikuuta.

Ensimmäinen traileri uudesta kaudesta on nyt julkaistu, ja se on nähtävillä esimerkiksi HBO:n Youtube-kanavalta, tai tämän artikkelin alapuolelta. Trailerissa jäljellä olevat Starkin sisarukset kohtaavat Talvivaaran alla olevissa katakombeissa. Sarjan kahdeksas tuotantokausi alkaa 14. huhtikuuta ja sisältää ennakkotietojen mukaan vain kuusi jaksoa. Jaksojen on kuitenkin kerrottu olevan entistä pidempiä, jopa 80-minuuttisia.



Game of Thrones on katsottavissa Suomessa HBO Nordic-palvelusta.