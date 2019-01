IMDb:ltä suoratoistopalvelu – Katso elokuvia ja TV-sarjoja täysin ilmaiseksi

Suoratoistopalvelu on käyttäjille ilmainen ja valikoimista löytyy elokuvien lisäksi myös TV-sarjoja. Koska kyseessä on mainoksilla rahoitettu palvelu, niin luonnollisestikaan täysin uusimpia elokuvia sieltä ei löydy. Sen sijaan jos tykkäät vanhoista klassikoista, niin IMDb:n palvelu tarjoaa niiden katseluun kuluttoman vaihtoehdon.Valitettavasti Freedive-niminen palvelu on saatavilla vain Yhdysvalloista käsin. Näppärä nettiniilo saattaa kuitenkin keksiä keinot geoblokkauksen kiertämiseen. Lisätietoa Freedivesta löytyy palvelun FAQ:sta IMDb:n lisäksi muutkin palveluntarjoajat ovat tuoneet tarjolle mainosrahotteisia elokuvapalveluita. YouTubesta löytyy esimerkiksi Free to Watch -osio ja samaa sisältöä tarjoavat myös Tubi sekä Vudun Movies On Us.