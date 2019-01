Elisa hankki PUBG:n Suomiliigan oikeudet – Kausi alkaa jo tammikuussa

Elisa ilmoitti hankkineensa kahden e-urheiluliigan oikeudet ja alkaa näyttämään niitä Viihde-palvelussaan. Elisa ilmoitti hankkineensa kahden e-urheiluliigan oikeudet ja alkaa näyttämään niitä Viihde-palvelussaan.

Elisa Viihteen e-urheilun lajivalikoima kasvaa tammikuusta alkaen kahdella uudella liigalla. Ensin alkaa ECL (European Championship League), joka on NHL-pelin Euroopan mestaruussarja. Sen pudotuspelit huipentuvat 1. maaliskuuta LanTrek-tapahtumassa Tampereella pelattavaan finaalisarjaan.



Toinen Elisa Viihteen uutuusliiga on PSL (Playerunknown's Battlegrounds Suomiliiga), joka on PUBG-pelin kotimainen liiga. Sen finaali kisataan 23. maaliskuuta yhteensä kahdeksan peliviikonlopun ja 40 pelierän kilpailusarjan päätteeksi.



‒ Elisa Viihde Sportin valikoimassa e-urheilun osuus kasvaa jatkuvasti perinteisten lajien rinnalla, kertoo Elisa Viihteen urheilu- ja maksu-TV-liiketoiminnasta vastaava Mika Lepistö. ‒ Yhä useammat e-urheilun ystävät katsovat pelejä palvelumme kautta, ja haluamme tuoda suosituille ja suomalaisia kiinnostaville e-urheiluliigoille paremmat katseluolosuhteet. Olemme erityisen iloisia uudesta tuotantostudiostamme, jonka ansiosta pelilähetysten tuotanto nousee ammattilaistasolle ja pääsemme hyödyntämään lähetyksissä jopa 4K-tekniikkaa, Lepistö jatkaa.



ECL-liigassa kilpailee tulevalla kaudella kaikkiaan yli 120 joukkuetta. Elisa Viihteessä seurataan kiekkoliigaa korkeimmalla ECL Elite -sarjatasolla, jossa 16 Euroopan parasta joukkuetta ottavat mittaa toisistaan.



‒ NHL on e-urheilulajina ottanut huimia kehitysharppauksia viimeisen vuoden kuluessa. Olemme tehneet NHLGamerilla lajin hyväksi töitä vuosia, ja mahdollisuus tuottaa lähetyksiä katsojille yhdessä Elisa Viihteen kanssa on luonnollinen jatkumo lajin kehitykselle, mainitsee NHLGamerin perustaja Kenneth Lehtinen.



PUBG oli vuonna 2018 pelaaja- ja katsojamäärillä mitattuna Suomen toiseksi suosituin e-urheilupeli. Elisa Viihteessä nähtävä PUBG Suomiliiga on tuotettu yhdessä Suomen johtavan PUBG-yhteisön, PUBG Finlandin, sekä laitevalmistaja Lenovon ja FACEIT-turnausalustan kanssa.



‒ Olemme pitkään toivoneet suomalaisille PUBG-pelaajille mahdollisuutta pelata ammattimaisessa kansallisessa liigassa ja toimineet jo aiemmin yhteistyössä Elisa Viihteen kanssa. Uskomme, että voimme yhdessä luoda mielenkiintoisen ja tunteita herättävän kokemuksen katsojille, kertoo PUBG Finlandin kehitysjohtaja Matti Korvenmaa.



ECL-pelilähetykset alkavat keskiviikkona 9.1. ja PSL-liiga lauantaina 19.1. Pelejä voi seurata Elisa Viihde Sportissa tai Elisa Viihteen Twitch-kanavalla.