Uusi näyttöteknologia tulee – Samsung esitteli 75-tuumaista microLED-televisiota

Kymmenisen vuotta sitten odotettiin-näyttöjen markkinavalloitusta kuin nousevaa Kuuta, mutta nyt huomio on siirtynyt jo seuraavaan näyttöteknologiaan. CES-messuilla kuuminta hottia on nyt microLED-näytöt.

Samsung esitteli jo viime vuoden messuilla valtavaa 146 tuuman The Wall -televisiota, jonka näyttömoduulit oli toteutettu microLED-tekniikalla. Tänä vuonna Samsung otti askeleen pienempään esittelemällä vain 75-tuumaista 4K-televisiota , joka perustuu niin ikään microLED-teknologiaan. Ajatus microLEDissä on käytännössä se, että jokaisen pikselin kolme väriä (alipikselit: R, G ja B) valaistaan omalla taustavalolla – mikroskooppisella LEDillä.Toteutuksen ansiosta saavutetaan OLEDin kanssa kilpailukykyinen tai jopa parempi kuvanlaatu. Dynamiikka on pikselikohtaisen valaistuksen ansiosta erittäin korkea ja musta toistuu mustana. Lisäksi microLED-näytöt eivät kärsi OLEDille tyypillisistä ongelmista, kuten kuvan palamisesta.MicroLED-teknologian kaupallistaminen alkanee suurista näyttöpaneeleista, sillä näyttöjen kokoonpano on erittäin haastavaa. Mitä pienempiä näytöt ovat, sitä pienempiä myös LEDien pitää olla – se tarkoittaa myös suurempaa vaikeuskerrointa kokoonpanoon.