Japanilaismiljardöörin twiitti sai ennätyksellisen määrän uudelleentwiittauksia

Japanilainen bisnesmies on rikkonut Twitterissä ennätyksen 5. tammikuuta julkaistulla twiitillään. Yusaku Maezawan twiitti pitää sisällään kilpailun, jossa palkintona on rahaa ja osallistuminen vaatii uudelleentwiittauksen (retweet).

Maezawa tarjoaa twiitissä 100 miljoonan yenin palkinnon (n. 800 000 euroa) sadan satunnaisesti valitun uudelleentwiittaajan kesken. Kyseessä on herran omistaman Zozotown-verkkopalvelun juhlistaminen, joka onnistui joulusesongin aikana tuottamaan 10 miljardia yeniä myyntiä.Tällä hetkellä twiittiä on uudelleentwiitattu peräti n 5,5 miljoonaa kertaa, joka ohittaa helposti edeltävän twiitin amerikkalaisteiniltä, joka halusi Wendy's pikaruokaravintolalta vuoden nugetit ilmaiseksi. Tuolloin retwiittejä kerääntyi 3,5 miljoonaa.Tuota ennen paikkaa hallitsi TV-juontaja ja koomikko Ellen Degeneres Oscars-selfiellä.Mikäli Yusaku Maezawan nimi kuulosti jo ennen tätä tutulta, niin kyse voi olla siitä, että bisnesmies on ostanut ensimmäisen lipun avaruuteen ja kuun ympäri SpaceX:n raketissa.