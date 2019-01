Tammikuun XBOX Live Goldin ja PS Plussan bonuspelit

Microsoft ja Sony tarjoavat kuukausittain jäsenyyden pelikonsoleille ostaneille bonuspelejä ilman lisähintaa. Microsoft ja Sony tarjoavat kuukausittain jäsenyyden pelikonsoleille ostaneille bonuspelejä ilman lisähintaa.

Sonyn PS Plussan tammikuun pelit ovat Ubisoftin urheilupeli Steep sekä Keen Gamesin kehittämä Portal Knights. Steep on avoimen maailman extreme-urheilupeli, jossa pääsee valloittamaan vuoret niin suksilla, lumilaudalla, liitopuvulla kuin liitovarjollakin. Peli sijoittuu Alpeille Aravis, Mont Blanc ja Matterhorn vuorien ympäristöön sekä Alaskan Denali vuoristoon. Portal Knights on taas toimintaroolipeli avoimessa 3D-maailmassa, jossa on kymmeniä satunnaisesti luotuja saaria tutkittavaksi.



Microsoftin XBOX Live Gold-jäsenyydellä saa tammikuussa pelattavakseen rallipeli WRC 6 FIA World Rally Championshipin, Alaskan eskimoyhteisön kanssa kehitetty pulmatasohyppelypeli Never Alonen sekä yksinpeliseikkailu Celeste. Peleistä Never Alone ja Celeste on saatavilla heti. WRC 6 tulee saataville 16. tammikuuta.



Lisäksi saatavilla on muutamia pelejä vanhemmille konsoleille sekä käsikonsoleille. Katso täydet listat alta:



PS Plus:

Steep, PS4

Portal Knights, PS4

Zone of the Enders HD Collection, PS3

Amplitude, PS3

Fallen Legion: Flames of Rebellion, PS Vita (Cross Buy with PS4)

Super Mutant Alien Assault, PS Vita



XBOX Live Gold:

Never Alone (Kisima Ingitchuna), XBOX One, saatavilla 16/12 - 15/1

Celeste, XBOX One, saatavilla 1/1 - 31/1

Lara Croft and the Guardian of Light, Arcade, saatavilla 1/1 - 15/1

WRC 6 FIA World Rally Championship, XBOX One, saatavilla 16/1 - 15/2

Far Cry® 2, OBOX 360, saatavilla 16/1 - 31/1