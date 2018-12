Vuoden surkeimmat salasanat – Älä käytä näitä

Tietoturvaratkaisuja kehittävä on julkaissut tänäkin vuonna tuoreen listan kaikkein suosituimmista salasanoista. Aineistona on käytetty tietomurtojen kautta verkkoon vuotaneita kirjautumistietoja, joten SplashDatan asiakkaiden kirjautumistietoja ei ole nuuskittu.

123456 password 123456789 12345678 12345 111111 1234567 sunshine qwerty iloveyou princess admin welcome 666666 abc123 football 123123 monkey 654321 !@#$%^&* charlie aa123456 donald password1 qwerty123

Salasanojen lähdemateriaalista löytyy kaikkiaan viiden miljoonan tunnuksen salasanat ja SplashData on kerännyt listalleen 25 yleisintä. Kuten odottaa saattaa, yleisimmät salasanat eivät ole kovinkaan monimutkaisia – toisin sanoen ne palvelevat kovin heikosti tarkoitustaan. Listan perusteella salasanojen keksimisessä painotetaan sitä, kuinka helppo ne on muistaa. Monimutkaisuus tulee vasta sen jälkeen.Tämän vuoden top 3:ssa ovatja. Uutena tulokkaana listalla ovat sijalta kuusi löytyvääsekä sijalta kahdeksan löytyvä. Uusi on myös