Tässä ovat tämän vuoden ladatuimmat TV-sarjat

Vuoden lähestyessä loppuaan, on aika summata vuosi 2018 listauksilla. TorrentFreak on tehnyt tämän esimerkiksi laittamalla järjestykseen piraattien suosimat TV-sarjat.

The Walking Dead The Flash The Big Bang Theory Vikings Titans Arrow Supernatural Westworld DC's Legends of Tomorrow Suits

Listasta voi päätellä ainakin se, että mitkä sarjat ovat ympäri maailman koettu niin hyviksi, että niitä kannattaa ladata BitTorrent-verkosta. Menneinä vuosina listaa on hallinnut suvereenisti:n, mutta koska sarjasta ei tullut tänä vuonna enää uusia jaksoja, ei sitä löydy myöskään listalta. Game of Thronesin päätöskausi julkaistaan keväällä 2019, joten se saattaa hyvinkin tehdä paluun listalle ensi vuonna.Tänä vuonna kärkipaikan otti AMC:nja toisella sijalla on DC Comicsin supersankariin perustuva The Flash. Supersankareihin perustuvat sarjat tuntuvat muutenkin vetävän tällä hetkellä yleisöjä puoleensa.