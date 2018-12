Nämä ovat vuoden 2018 suosituimmat piraattisivustot

Vanhoja ja legendaarisia torrent-sivustoja on kadonnut vuosien saatossa tekijänoikeuskysymysten takia, mutta samalla uusia on syntynyt kuin sieniä sateella. Osa alkuperäisistä sivustoista on tuhoutunut, mutta niiden brändiä pidetään enemmän tai vähemmän epävirallisesti edelleen elossa.

The Pirate Bay RARBG 1337x Torrentz2 YTS.am EZTV.ag Limetorrents NYAA.si Torrents.me Zooqle

Tämä käy hyvin ilmi TorrentFreakin kokoamasta listasta, johon on koottu tämän vuoden suosituimmat BitTorrent-sivustot. Lähteenä on käytetty web-liikennettä analysoivan Alexan tietoja.Kaikkein suosituin sivusto on värikkäästä historiastaan tunnettu The Pirate Bay, jonka verkko-osoite on aikojen saatossa vaihtunut tiuhaan tahtiin, mutta se operoi nykyisin alkuperäisen .org-domainin alaisuudessa. Vanhempiin suosittuihin sivustoihin kuuluu myös 1337x, joka on kasvanut erityisesti KickAssTorrentin häviämisen jälkeen. Suositun YIFY/YTS-julkaisuryhmän nimeä ylläpitävä YTS.am kuuluu niin ikään suosituimpiin bittorrent-sivustoihin.