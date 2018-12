Tässä jouluviikon Netflix-uutuudet

Netflix ei lopeta jouluna uusien sarjojen ja elokuvien julkaisua, joten myös ensi viikolla palveluun tulee uutta katsottavaa.Alla lista aivan kaikista ensi viikon Netflix-lisäyksistä, mutta jos niistä ei löydy katsottavaa, niin katsasta listamme koko joulukuun uutuuksista Jouluaattona Netflixiin lisätään palvelun alkuperäissisältöön lukeutuva japanilainen animesarja Hi Score Girl sekä Syfyn tuottama fantasiasarja The Magiciansin kolmas kausi.Joulupäivä puolestaan tuo mukanaan tänä vuonna menehtyneen Anthony Bourdainin Parts Unknown -sarjan 11. kauden sekä massiivisen Marvel-hittielokuva Avengers: Infinity War:in.Tanssejen lisäksi Tapaninpäivänä voi nauttia Netflixin omasta teinikomediasta Alexa & Katie, jonka toinen kausi julkaistaan 26. päivä. Iltaan saa jännitystä romanttisen trillerin You:n avulla.Välipäivän jälkeen 28. päivä Netflixiin lisätään kolme originaalisarjaa, kaksi australialais-realityä, Instant Hotel ja Yummy Mummies, sekä intialaissarja krikettipelaajistam, Selection Day. Lisäksi uudista Netflix-elokuvista vastaa rikosdraama A Twelve-Year Night (La noche de 12 Años) ja trilleri When Angels Sleep (Cuando los ángeles duermen).Vielä 30. päivä lisätään kauhuelokuva The Autopsy of Jane Doe ja uudenvuodenaattonakin dokumenttielokuva The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned From a Mythical Man.--Jouluaattona joulukuun 24. Hi Score Girl -- Netflix OriginalJoulupäivänä joulukuun 25.Avengers: Infinity WarTapaninpäivänä joulukuun 26. Alexa & Katie: 2. kausi -- Netflix OriginalJoulukuun 28. Instant Hotel -- Netflix Original La Noche de 12 Años -- Netflix Film Selection Day -- Netflix Original When Angels Sleep -- Netflix Film Yummy Mummies -- Netflix OriginalJoulukuun 3o.Uudenvuodenaattona joulukuun 31.The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned From a Mythical Man