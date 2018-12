Webcamit tulevat taas? Microsoftilta tulossa 4K-kamera ensi vuonna

Vaikka yhteen jos toiseenkin laitteeseen on ilmestynyt etukamera, niin erikseen myytäville web-kameroille on edelleen kysyntää. Näin uskotaan ainakin Microsoftilla, joka Vaikka yhteen jos toiseenkin laitteeseen on ilmestynyt etukamera, niin erikseen myytäville web-kameroille on edelleen kysyntää. Näin uskotaan ainakin, joka Thurrott.comin mukaan aikoisi esitellä webcamin ensi vuonna.

Kehitteillä olevan webcamin kuvanlaatu on ajantasalla, sillä kamera kykenee kuvaamaan videota 4K-tarkkuudella. Lisäksi se tukee Windows Hello -kasvojentunnistustekniikkaa, joten kameran avulla voi kirjautua tietokoneelle ilman salasanojen kirjoittamista. Kamera on yhteensopiva myös Xbox Onen kanssa.



Xbox One -pelaajia kamera saattaa kiinnostaa, koska se mahdollistaa Kinect-tyyppisen ohjaamisen.