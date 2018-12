Käsittämätön 195 gigapikselin kuva vetää sanattomaksi: voit zoomata lähes mihin tahansa - katso ja kokeile

Kiinalainen yhtiö, joka tunnetaan myös nimellä, on julkaissut verkossa kuvan Shanghaista, joka mykistää tarkkuudellaan. Pilvenpiirtäjästä otettu kuva on tarkkuudeltaan käsittämättömät 195 gigapikseliä.

195 000 megapikseliä

195 gigapikselin tarkkuutta on lähes mahdotonta käsittää, kun parhaissakin järjestelmäkameroissa ja kännykkäkameroissa puhutaan korkeintaan kymmenistä megapikseleistä. 195 gigapikseliä on siiseli kamera on lähes kaksikymmentätuhatta kertaa tarkempi kuin valtaosassa paremmista kännyköistä.Panoraamakuva on otettu Shanghaissa sijaitsevasta Oriental Pearl Tower -pilvenpiirtäjästä. Kuvat on otettu useamman kuukauden aikana ja kursittu yhdeksi valtavaksi kuvaksi kuvia yhdistelevällä tekniikalla.Mutta turhaata tätä on numeroiden valossa oikeastaan yrittääkään selittää, vaan kannattaa kokeilla itse ja zoomailla sekä poispäin että mahdollisimman pitkälle tiettyyn yksityiskohtaan kuvassa.Kuvaa pääset ihmettelemään täältä