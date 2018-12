Facebookista maksu-TV-välittäjä? Voi toteutua jo ensi vuonna

Maailman suurin yhteisöpalvelu Facebook käy parhaillaan sisältösopimusneuvotteluita yhdysvaltalaisten kaapelitelevisiokanavien kanssa. Mikäli neuvotteluissa edistytään Facebookin toivomalla tavalla, voi yhteisöpalvelu Maailman suurin yhteisöpalvelukäy parhaillaan sisältösopimusneuvotteluita yhdysvaltalaisten kaapelitelevisiokanavien kanssa. Mikäli neuvotteluissa edistytään Facebookin toivomalla tavalla, voi yhteisöpalvelu alkaa myydä maksu-TV-kanavia käyttäjilleen jo ensi vuonna

Facebook lähti nettivideobisnekseen takamatkalta YouTubeen nähden, mutta 1,3 miljardia käyttäjää muodostavat niin suuren yleisön, etteivät nettivideotuottajat ole pystyneet olemaan huomioimatta Facebookia. Mediayhtiöitä on hankalampi houkutella jakamaan sisältöä Facebookissa, koska niillä on oma liiketoiminta ja omat sisältökanavat suojeltavana.



Yhteisöpalvelun suunnitelmana on, että Facebookin kautta voisi ostaa ja katsoa kanavayhtiöiden sisältöä. Saman suunnitelman pohjalta ovat lähteneet liikkeelle muutkin teknologiayhtiöt, tämä on esimerkiksi Applen nykyinen suunnitelma. Facebook voi näin ollen onnistua Applen vanavedessä palvelun lanseerauksessa. Neuvotteluita on käyty ainakin HBO:n, Showtimen ja Starzin kanssa.