Microsoft vahvisti tiedot – Edge-selain päivitetään Chromium-pohjaiseksi

Microsoft on vahvistanut tiedot Edge-verkkoselaimen kehityksen boottaamisesta: EdgeHTML-selainmoottori korvataan on vahvistanut tiedot-verkkoselaimen kehityksen boottaamisesta: EdgeHTML-selainmoottori korvataan Chromium-pohjaisilla ratkaisuilla . Näin ollen Edge-selain muuttuu teknisesti samankaltaiseksi kuin Googlen Chromekin.

Microsoftin mukaan muutoksen myötä Edgen käyttäjien web-kokemus paranee, kun verkkopalvelut ovat yhteensopivampia selaimen teknisen toteutuksen kanssa. Googlen Chrome-selain on tällä hetkellä selvä markkinajohtaja, minkä takia verkkosivujen kehityksessä Chrome-yhteensopivuus on selviö. Tällöin muihin teknisiin ratkaisuihin perustuvat selaimet jäävät altavastaajiksi.



Vaikka Edge muuttuukin perinpohjaisesti, niin sen nimi ei ole häviämässä selainkentältä mihinkään.



The Vergen mukaan Edgen selainmoottorin vaihtamista puolsi sekin, että monet web-kehittäjät käyttävät Macia sivujen testaamiseen. Koska Microsoft Edge ei ole saatavilla Macille, niin sivujen testaaminenkin on silloin aika hankalaa. Selainmoottorin vaihdon myötä Microsoft aikoo julkaista Edgen myös Macille.