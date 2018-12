Counter-Stike: GO muuttui ilmaiseksi – Sai uuden pelitilan

Huippusuosittu räiskintäpeli Counter-Strike: Global Offensive on muuttunut ilmaiseksi. Aiemmin reilun kymmenen euroa maksanutta peliä pääsee jatkossa pelaamaan täysin ilmaiseksi. Peliä kehittävän Valven ajatuksena on kuitenkin lyödä rahoiksi erikseen myytävien digitaalisten hyödykkeiden avulla. Huippusuosittu räiskintäpelion muuttunut ilmaiseksi. Aiemmin reilun kymmenen euroa maksanutta peliä pääsee jatkossa pelaamaan täysin ilmaiseksi. Peliä kehittävän Valven ajatuksena on kuitenkin lyödä rahoiksi erikseen myytävien digitaalisten hyödykkeiden avulla.

Free-to-play-ansaintamallin lisäksi Counter-Strike: GO -pelissä on siirrytty toiseenkin muodikkaaseen trendiin: tuore päivitys sisältää tuen Danger Zone -nimiselle battle royale -pelitilalle. Kyseessä on alun perin PlayerUnknown's: Battlegrounds -pelin popularisoima ja Fortniten hyödyntämä pelitila, jossa taistellaan avoimessa ympäristössä kaikkia muita pelaajia vastaan.



Counter-Strike: GO:n aiemmin ostaneilla ei ole kuitenkaan syytä tuntea oloaan huijatuksi, sillä heidän tilinsä on päivitetty automaattisesti Prime Status -tilaan. Pelaajahaku yhdistää Prime-tilan pelaajat toisten Prime-tilan pelaajien kanssa. Lisäksi he saavat vain Prime-tilan pelaajille tarkoitettuja matkamuistoja, esinelöytöjä ja aselaatikoita. Muut joutuvat hankkimaan maksullisen Prime-tilan itselleen 13,25 euron hintaan.