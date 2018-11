Suomalaispankit kehittivät lohkoketjua hyödyntävää kaupankäyntiä

Asiakastieto on yhdessä suomalaisten finanssiyhtiöiden ja Tiedon kanssa kehittänyt uuden digitaalisen kaupankäyntialustan, jossa voi käydä kauppaa listaamattomien yritysten osakkeilla. Toistaiseksi listaamattomien yritysten osakkeiden kaupankäyntiprosessi on ollut hyvin pitkälle käsityötä. on yhdessä suomalaisten finanssiyhtiöiden ja Tiedon kanssa kehittänyt uuden digitaalisen kaupankäyntialustan, jossa voi käydä kauppaa listaamattomien yritysten osakkeilla. Toistaiseksi listaamattomien yritysten osakkeiden kaupankäyntiprosessi on ollut hyvin pitkälle käsityötä.

Konsortioon kuuluvat Asiakastiedon ja Tiedon lisäksi Nordea, OP Ryhmä ja Privanet. Tavoitteena on kehittää tuote, joka tarjoaa luotettavan, yksinkertaisen ja täysin digitaalisen alustan listaamattomien osakkeiden osake- ja osakasrekisterin hallintaan, uusien osakkeiden liikkeellelaskuun sekä osakkeiden jälkimarkkinakauppaan ostajan ja myyjän välillä.



Teknologisesti kaupaunkäyntialusta perustuu lohkoketjuteknologioihin. Pohjalla käytetään avoimen lähdekoodin Corda- ja Hyperledger Indy -teknologioita.



Alustan tärkeyttä korostetaan sillä, että suurin osa suomalaisten kotitalouksien ja yritysten sijoitusvaroista on pörssin ulkopuolisten yritysten osakkeissa. Kaupankäynti näillä osakkeilla on kuitenkin hankalaa manuaalisen työn takia, minkä takia vaihtuvuus jää alhaiseksi ja jarruttaa arvonmuodostusta. Viranomaisetkin hyötyvät järjestelmästä, sillä järjestelmä helpottaa ajantasaisen omistuspohjan tarkistamista.



Konsortion tavoitteena on aloittaa asiakaspilotti vuoden 2019 aikana. Konsortion suunnitelmissa on myös osallistaa aloittavia yrityksiä ja sijoittajayhteisöjä verkoston kehittämiseen.