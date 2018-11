Verkkopankkitunnusten saanti vaikeutuu merkittävästi vuoden alusta

Vuoden alussa astuu voimaan lakimuutos, joka kieltää pankeilta ajokortin tai muiden epävirallisten henkilöllisyystodistusten hyväksymisen tunnuslukulistaa, verkkopankkitunnuksia tai muita tunnistusvälineitä haettaessa. Vuoden alussa astuu voimaan lakimuutos, joka kieltää pankeilta ajokortin tai muiden epävirallisten henkilöllisyystodistusten hyväksymisen tunnuslukulistaa, verkkopankkitunnuksia tai muita tunnistusvälineitä haettaessa.

Lainmuutoksen jälkeen ainoastaan viralliset henkilöllisyyden todistavat asiakirjat kelpaavat, kun haetaan pankkitunnuksia. Ajokortti ei ole koskaan ollut virallinen henkilöllisyystodistus, vaikka se on Suomessa sellaiseksi pitkälti mielletty. Pankit ovat saaneet oman harkintansa mukaan hyväksyä ajokortin, vaikka laki ei ole sitä henkilöllisyyden todistavaksi asiakirjaksi koskaan luokitellutkaan.



1.1.2019 jälkeen verkkopankkitunnuksia hakiessa henkilöllisyyden tunnistamiseen kelpaavat ainoastaan passi tai virallinen henkilökortti. Sama lakimuutos koskee myös operaattoreiden myöntämiä mobiilivarmenteita, eli niidenkään hakeminen ei onnistu enää jatkossa ilman passia tai henkilökorttia.



Muutoksen tavoitteena on lisätä vahvan sähköisen tunnistamisen turvallisuutta. Mikäli henkilöllö on jo ns. vahva sähköinen tunnistautumisväline, kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, voi hän jatkossakin käyttää niitä - ja hakea niiden avulla, sähköisesti, myös uudet pankkitunnukset. Lakimuutos koskee siis ainoastaan fyysisesti pankissa tai operaattorin kanssa asioivia, jotka ovat hakemassa täysin uutta tunnistautumiseen kelpaavaa palvelua (mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia).



Aiheesta tiedotti Viestintävirasto. Muilta osin ajokorttia voi edelleen käyttää henkilöllisyyden todistamiseen, kuten vaikkapa kaupassa tai postissa asioidessa.