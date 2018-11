Uusi Raspberry Pi 3 on halvempi ja pienempi

Raspberry Pi on julkaissut uuden minitietokoneen, joka on jatkoa Raspberry Pi 3 -laitteelle. Kyseessä on entistä pienikokoisempi Raspberry Pi 3 Model A+. Raspberry Pi on julkaissut uuden minitietokoneen, joka on jatkoa Raspberry Pi 3 -laitteelle. Kyseessä on entistä pienikokoisempi Raspberry Pi 3 Model A+.

Pienen koon lisäksi yhtiö on laskenut myös hintaa. Uuden laitteen saa, ainakin tässä vaiheessa, 25 dollarin hintaan.



Koska kyseessä on pienempi ja halvempi laite, niin kompromisseja on toki jouduttu tekemään. 65 x 56 millimetrin kokoinen laite sisältää kuitenkin edelleen 512 megatavua RAM-muistia, 1,4 gigahertsin ARM Cortex-A53 -prosessorin sekä WiFi- ja Bluetooth-yhteydet.



Liitäntöjä on toki paljon vähemmän. Ethernet ja kolme USB-paikkaa ovat poistuneet, joten jäljellä on enää yksi USB, HDMI sekä 3,5 mm audio-liitäntä.



Raspberry kertoo, että uudessa piirissä on parannettu lämpöratkaisua sekä USB-massamuistien toimintaa.





