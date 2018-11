Twitterin toimitusjohtaja kertoi yhtiön pohtivan twiittien muokkausmahdollisuutta – jälleen

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey on kertonut yhtiön pohtivan tarkasti twiittien muokkausmahdollisuutta. Twitterin toimitusjohtajay on kertonut yhtiön pohtivan tarkasti twiittien muokkausmahdollisuutta.

Twitterin käyttäjät ovat jo pitkään toivoneet yhtiön lisäävän mahdollisuuden muokata twiittejä jälkikäteen esimerkiksi kirjoitusvirheitä korjatakseen, mutta yhtiö ei ainakaan vielä ole ominaisuutta päättänyt palveluun lisätä. Asia voi kuitenkin muuttua, sillä Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey kertoi New Delhissä pitämässään puheessa yhtiön pohtivan tarkkaan käyttötapauksia ominaisuudelle.



- Monet ihmiset haluavat muokkausmahdollisuuden korjatakseen nopeasti virheitä twiiteissään, esimerkiksi korjatakseen kirjoitusvirheitä tai linkattuaan väärän URL-osoitteen. Sen mahdollistaminen on paljon todennäköisempää, kuin antaa mahdollisuus muokata mitä tahansa twiittiä, kertoi Dorsey.



Dorsey lisäsi myös että Twitter on periaatteellisesti twiittien rajoittamatonta muokkausmahdollisuutta vastaan, sillä muuten ominaisuutta voitaisiin käyttää väärin ja jälkikäteen muokata kiistanalaisia tai tuomittavia lausuntoja.



- Olemme miettineet asiaa jo jonkin aikaa ja meidän on tehtävä se oikein. Emme voi kiirehtiä sen kanssa, toimitusjohtaja jatkoi.



Myös vuonna 2016, Dorsey kertoi yhtiön "miettineen paljon muokkausmahdollisuutta", mutta asia ei kuitenkaan ole edennyt totetukseen asti, ehkä tällä kertaa.