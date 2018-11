Netflix paljasti uutta sisältöä Aasiasta, Narcos-spinoffin trailerin ja megaelokuvan julkaisupäivän

Netflix on tänään kertonut uusista Originals-tuotannoista, jotka ovat syntyneet aasialaisten käsistä. Yhtiön mukaan ensi vuonna palveluun on tulossa kaikkiaan 100 uutta tai palaavaa aasialaisoriginaalia. Netflix on tänään kertonut uusista Originals-tuotannoista, jotka ovat syntyneet aasialaisten käsistä. Yhtiön mukaan ensi vuonna palveluun on tulossa kaikkiaan 100 uutta tai palaavaa aasialaisoriginaalia.

Tänään tarjottiin tietoa 17 uudesta ohjelmasta, jotka ovat osa Netflixin suunnitelmaa tuoda aasialaista alkuperäissisältöä maailmanlaajuisesti saataville. Aiemmin tästä sisällöstä ovat vastanneet mm. intialainen trilleri Sacred Games, japanilaisanime DEVILMAN crybaby sekä komedia BUSTED! Koreasta, joka saapuu myös toisella kaudella.



Tuleviin aasialaissisältöihin lukeutuvat mm. Pacific Rim ja Altered Carbon -animet sekä sisältöä alueen omilla kielillä, kuten thaimaalainen The Stranded ja taiwanilainen Triad Princess. Lisäksi teaser julkaistiin korealaisesta Kingdom-sarjasta.



Lisäksi Netflix julkaisi uuden Narcos: Mexico -sarjan trailerin ja paljasti, että mm. Andy Serkisin, Christian Balen, Cate Blanchettin ja Benedict Cumberbatchin tähdittämä elokuva Mowgli: Legend of the Jungle saapuu joulukuun 7. päivä.