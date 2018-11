Mikä on somessa leviävä Initiative Q? Uusi Bitcoin vai pyramidihuijaus?

Sosiaalisessa mediassa leviävät Initiative Q -linkit ovat hämmentäneet ihmisiä viimepäivinä. Uudenlaisen maksujärjestelmän lupaava sivusto on saanut huomiota valtavasti, mutta mistä on oikein kyse? Sosiaalisessa mediassa leviävät Initiative Q -linkit ovat hämmentäneet ihmisiä viimepäivinä. Uudenlaisen maksujärjestelmän lupaava sivusto on saanut huomiota valtavasti, mutta mistä on oikein kyse?

Kutsuilla leviävä Initiative Q kuulostaa heti alkuun kuin pyramidihuijaukselta. Mukaan pyydetään ilmaisen rahan, tai pikemminkin Q-valuutan, avulla.



Lisää valuuttaa saa edellä mainittujen huuhaa-bisnesten tavoin rekrytoimalla lisää jäseniä. Tässä tapauksessa ei tosin tarvitse sijoittaa pääomaa päästäkseen mukaan.



Ainakin toistaiseksi riittää, että on mukana vain nimen ja sähköpostin avulla.



Myös Bitcoiniin uutta villitystä on verrattu, mutta vertaus on melkoisen ontuva. Q ei ole Bitcoinin tavoin hajautettu lohkoketjuvaluutta.



Initiative Q:n ideana on tuoda teknologinen kehitys valuuttamarkkinoille, mutta vaikein este on saada ihmiset käyttämään uutta valuttaa. Tästä syystä se kerää nyt ihmisiä ilmaisen valuutan avulla.



Valuutan määrä riippuu siitä missä vaiheessa Q:hun lähtee mukaan – alkupäässä tarjolla on paljon Q:ta, lopussa vähemmän. Yhtiön laskelmien mukaan ensimmäisten jäsenten ilmaisen valuutan määrä voi nousta jopa 100 000 dollariin.



Tämä tosin vaatisi triljoonien dollareiden arviosen Q-talouden.



Vision mukaan teknisesti kyse on Bitcoinia tavallisemmasta digitaalisesta valutaasta, mutta tarkempaa tietoa siitä ei anneta. Ja kyse on edelleen siis visiosta, koska valuutta ei ole vielä käytössä.



Initiative Q:n perustaja on israelilainen startup-yrittäjä Saar Wilf ja sen tukijoihin kuuluu mm. Cato-instituutin ekonomisti Lawrence H. White.



Wilfillä on kokemusta maksujärjestelmistä ja väärennösteneston toteutuksesta aiemmasta yrityksestä, joka myytiin vuosia sitten PayPalille.



Valuutan ytimestä ei kuitenkaan paljastu mitään konkreettista mihin sen arvo voisi perustua. Tällä perusteella sitä on kutsuttu huuhaaksi, vaikka valutaan arvo ei sitä varsinaisesti vaadi.



Täysin varmaa ei ole myöskään Q:n turvallisuus, vaikka se markkinoille pääsisikin joukkoistuksen voimin. Tässä vaiheessa tietoturvamekanismeista kerrotaan ainoastaan, että se voisi perustua MFA:lle eli monivaiheiselle tunnistamiselle ja väärennöksiä estettäisiin tekoälyllä.



Todennäköiseltä vaikuttaa, että kyseessä on harmiton huuhaa tai startup-yrittäjän märkä uni, joka jää korkeintaan pienen piirin piipertelyksi. Onneksi liityminen tässä vaiheessa ei vaadi kummempia velvotteita, joten mikäli joukkoon haluaa liittyä, vaikuttaa se olevan täysin turvallista.



Ja piipertelystä tietysti puhuttiin myöhemmin miljoonia tehneille Bitcoin-pioneereillekin.