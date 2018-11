Musiikin suoratoistomarkkinaa hallitsevaon kertonut päässeensä jo lähelle kannattavuusrajaa. Yhtiö teki heinä-syyskuussa enää kuusi miljoonaa euroa tappiota, mikä on huomattava parannus viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yhtiö on siis lähellä pistettä, jossa se rahan polttamisen sijaan alkaa tehdä sijoittajille rahaa.

Premium-tilaajia Spotifylla on 87 miljoonaa kappaletta, kun heinäkuussa lukema oli vielä neljän miljoonan tilaajan verran alhaisempi. Tilaajamäärän kasvu on verkkaistunut sitä mukaa kun palvelu on kasvanut, mikä on toisaalta hyvin luonnollista. Kun ilmaiskuuntelijat otetaan huomioon, on palvelulla kaikkiaan 191 miljoonaa käyttäjää.Spotifyn pahin kilpailija tulee tilaajamäärillä mitattuna kaukaa perästä. Apple Musicilla oli nimittäin toukokuussa 2018 noin 50 miljoonaa kuuntelijaa. Kesän aikana tilastoihin ei ole tullut muita päivityksiä kuin se, että Apple Musicilla on Yhdysvalloissa ilmeisesti enemmän tilaajia kuin Spotifylla.Vielä vuosi sitten Spotify teki kolmannella kvartaalilla 73 miljoonaa euroa tappiota. Siihen verrattuna kuuden miljoonan euron tappio tuntuu erittäin hyvältä suoritukselta. Yhtiö saattaa olla vihdoin siinä tilanteessa, ettei sen tarvitse jatkuvasti kysyä lisää rahaa sijoittajilta.Spotify julkaisi vasta Apple Watch -sovelluksen beta-version. Valmis sovellus julkaistanee lähiaikoina kaikille