Firefox päivittyi – Lupaa käyttäjille tehokkaampaa tietosuojaa

Mozilla on julkaissut suositusta Firefox-verkkoselaimesta on julkaissut suositusta-verkkoselaimesta version numero 63 . Uudessa versiossa jatketaan Mozillan tietosuojaa alleviivaavaa linjaa tuomalla käyttäjien saataville parannetun seurantasuojauksen (Enhanced Tracking Protection).

Enhanced Tracking Protection estää käytännössä kolmansia osapuolia seuraamasta Firefoxin käyttäjän selaustottumuksia. Uutena piirteenä on siis mahdollisuus estää kolmansien osapuolien evästetiedostot. Käyttäjä voi valita haluaako hän estää kaikki kolmansien osapuolien evästeet vai ainoastaan tunnetut tracking-evästeet. Mikäli tietoturva-asetukset säätää tiukimman mukaan, eivät verkkosivut välttämättä toimi enää oikein.



Aiemmin Tracking Protection -toiminto on estänyt vain JavaScript-koodia. Uutta on eston ulottaminen keksitiedostoihin.



Uutta on myös Windows 10:n Dark- ja Light-tilojen kanssa yhtenevät teemat. Androidilla Firefoxiin on lisätty Picture-in-Picture-tuki ja iOS:llä uutta on yhteensopivuus Siri Shortcuts -toiminnon kanssa.