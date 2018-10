Arvostelu: Roomba 980 - robotti-imureiden huippua

Roomba 980 - millainen se on

Tekniset tiedot

Paino 3,94 kg Leveys 35,05 cm (pyöreä) Korkeus 9,14 cm Akku 3000mAh Pölysäiliön koko 0,6 litraa Muuta HEPA-suodatin, WiFi, Virtual Wall Hinta Tarkista hinta täältä!

Käyttöönotto

Sovellus

Toiminta

Spot-siivous

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää

Akkukesto ja latausajat

Syökö se leluja?

Matot

Huonekalut

Muut esteet





Roomba 980 jumissa mitä monipuolisimmissa paikoissa

kuivaustelineet, joissa jalat ovat lattian myötäisesti olevaa ohutta metalliputkea

sopivassa asennossa lattialle unohtunut kumisaapas

vaateteline, joka muistutti ratkaisultaan em. kuivaustelinettä

liian korkeat (yli 2cm) matot

lattialle unohtuneet johdot, joiden toinen pää ei ole missään kiinni (laturijohdot, virtajohdot)

liian kevyet räsymatot

Lemmikkien karvat

Seinänvierustat ja kulmat

Portaat ja kaksikerroksiset kodit

Melu

Pölypussin koko ja tyhjennys

Robotin puhdistus

Siivousjälki

Millaisiin koteihin se sopii?

Yhteenveto

Kannattaako se ostaa?

Plussat

Loistava siivousjälki

Erinomainen mattojen imurointi

Kyky jatkaa siivousta akkujen latauksen jälkeen

Karttaominaisuus

Etähallinta

Miinukset

Erittäin äänekäs

Vaatii asunnon muokkaamista "robottiystävälliseksi" / esteiden poistamista

Kallis (päivän hinta täältä)

Huomioitavaa

Tähdet

Keskustelua

Otimme laitteen kahden kuukauden mittaiseen testiin, juuri sopivasti syksyn ja rapakelien saapuessa Suomeen. Testikohteena käytämme n. 120m2 omakotitaloa, jonka lattiamateriaalit koostuvat parketista, kivisistä lattialaatoista ja jossa löytyy useita erityyppisiä mattoja sekä pitkäkarvainen koira ja pari alakouluikäistä lasta.Eli kohde on juurikin täydellinen robotti-imurin testaamiseen - erilaista aluetta löytyy paljon ja lattioilta löytyy mitä monipuolisin määrä leluja sekä mattoja. Koira ja lapset tuovat väistämättä ulkoa sisälle sekalaisen määrän likaa - ja tähän päälle kun lisätään vielä pitkät koiran karvat ja useampi pitkähiuksinen ihmisasukas ja testiympäristö onkin katettu imuria varten.Kuten mainittua, Roomba 980 on maailman suurimman roboimurivalmistajan lippulaivatuote, kalleinta mitä tällä hetkellä iRobot-firmalta voi rahalla ostaa, joten testissä pitäisi olla kaikin puolin paras mahdollinen robotti-imuri mitä rahalla voi saada.Yhtiö kehuu Roomba 980 olevan imuteholtaan paras Roomban malli, joka soveltuu sekä koville lattiapinnoille, matoille että kokolattiamatoille. Sen lemmikkieläimistä lähtevien karvojen puhdistuskykyä myös kehutaan yhtiön toimesta.Kun myyntipakkauksen aukaisee, sisältä paljastuu pyöreä tummanpuhuva kiekko, joka noudattelee muiden Roomba-mallien muotokieltä. Itse asiassa Roomban eri malleja on lähes mahdotonta tunnistaa toisistaan pelkän ulkonäön perusteella - mallinumerokin on usein piilotettu pohjaan.Käteen nostettuna kiekon muotoinen imuri on raskas, raskaampi kuin yksikään muista testaamistamme robotti-imureista. Painoa onkin hulppeat 3,94 kg.Itse imurin lisäksi sisuksista paljastuu lataustelakka, sen tarvitsema johto sekä pari kappaletta Virtual Wall -yksikköjä, joilla siivousalaa voidaan rajoittaa tarpeen mukaan. Lisäksi mukana tulee painettu opaskirja sekä muutamia varaosiaKun Roomba 980:n kääntää ylösalaisin, pystyy Roomban eri malleja paremmin tunnistamaan toisistaan. Roomba 980 sisältää kaksi silikonitelaa, jotka irrottavat lattiasta pinttyneen lian. Sivussa oleva pyörivä harjaspää lakaisee laitteen sivusta likaa imurin alle - ja puhdistaa seinänvierustat.Suurin ja tärkein ero Roomba 980:ssa halvempiin Roomban malleihin verrattuna on sen päällä oleva kamera. Roomba navigoi kameran avulla siivottavassa asunnossa ja osaa sen ansiosta jatkaa siivousta latauksen jälkeen täsmälleen siitä kohdasta, johon se jäi. Muut Roomban mallisarjateivät ymmärrä asunnon pohjapiirrustuksen päälle, eivätkä näin ollen myöskään osaa jatkaa siivousta mikäli se keskeytyy jostain syystä.Roomban käyttöönotto on hyvin helppoa. Ensiksi latausasemalle valitaan sopiva paikka asunnosta, jonne se aina siivouksen lopuksi suunnistaa lataamaan itsensä.Kun roboimuri on asetettu telakkaan, voi sen pistää siivoamaan saman tien painamalla päällä olevaa isoa CLEAN-nappia, jolloin imuri hyrähtää käyntiin ja lähtee siivoamaan asuntoa.Pidemmän kaavan kautta tehtynä roboimuri kannattaa yhdistää iRobot Home -sovellukseen, jonka voi ladata älypuhelimeen. Kun robotti on yhdistetty sovellukseen, voi sitä käskyttää etäältä netin yli. Tämä luonnollisesti vaatii sen, että kotona on käytössä langaton lähiverkko (WiFi), johon roboimuri on yhdistyneenä koko ajan.Roomba 980 voi käyttää mainiosti ilman älypuhelinsovellustakin, mutta iso osa sen potentiaalista jää hyödyntämättä ilman sovellusta.iRobotin oma sovellus on sama, jolla ohjataan kaikkia muitakin yhtiön robottiapulaisia. Vaikka sovellus onkin kaikille iRobotin laitteille sama, robotista riippuen tarjolla olevia ominaisuuksia on eri määrä. Roomba 980:ssa on luonnollisesti mukana kaikki herkut.Sovellus on saatavilla täysin suomenkielisenä, joka laskee käyttökynnystä merkittävästi monellekin potentiaaliselle ostajalle.Sovelluksen kautta voidaan käynnistää siivous milloin vain, mistä vain. Tätä tulikin testeissämme käytettyä varsin usein, esim kesken työpäivän, siten että robotti olisi ehtinyt imuroimaan kodin ennen isäntäväen kotiin tuloa.Robotti lähettää myös tilannetietoja verkon yli puhelimeen: tieto siitä, että siivousurakka on saatu valmiiksi, tulee ilmoituksena puhelimeen. Samoin myös tilanteet, joissa robotti on kohdannut jonkinlaisen ongelmat, lähettävät ilmoituksen puhelimeen. Esimerkiksi pölysäiliön täyttyminen tai robotin jumiin jääminen lähettävät välittömästi ilmoituksen puhelimeen.Mielenkiintoisin ominaisuus sovellusta käytettäessä on sen karttaominaisuus. Jokaisen siivouksen aikana robotti piirtää karttaa siivoamastaan alueesta, kertoo kohdat joissa vaadittiin ylimääräistä jynssäystä, puhdistettujen neliömetrien määrä sekä aika, kauanko siivoukseen meni kaikkiaan. Karttaominaisuus on tarjolla ainoastaan Roomban 900-sarjassa sekä i7-sarjassa, jotka sisältävät kameran laitteen päällä.Etenkin neliöiden määrä on varsin pysäyttävä luku, koska robotti luonnollisesti laskee ainoastaan ne neliöt, jotka se pystyi siivoamaan - liian matalat sohvat, kirjahyllyt, tv-tasot, jne jäävät pois siivotuista neliöistä. Näin ollen 120 neliön asunto kutistuukin helposti lähes puoleen, kun kaikki esteet poistetaan laskuista.Tärkein toiminto on kuitenkin robotin ajatusten säätäminen. Eli ainoastaan sovelluksen kautta voidaan säätää robotille siivousajat eri viikonpäiville. Tämä onkin tärkein syy, miksi sovellus on lähes pakollinen asennettava - robotti-imurin kuuluisi työskennellä säännöllisesti, ei vain silloin tällöin.Sovellus oli erittäin toimiva ja hyvin toteutettu, eikä aiheuttanut harmaita hiuksia missään vaiheessa.Käytännössä Roomba 980 toiminta on hyvin suoraviivaista. Roboimuri käynnistyy, kun sen on käsketty käynnistyä ja alkaa pyörimään ympäri asuntoa, imuroiden samalla.Tämä käyntiin käskyttäminen voi tapahtua kolmella eri tavalla: painamalla laitteen päällä olevaa Clean -nappia, käskyttämällä käynnistyksen etänä älypuhelinsovelluksen kautta sekä tietysti myös ajastettuna.Roomban lähes tavaramerkiksi muodostunut ominaisuus on se, että robotin liikkumisessa ei tunnu olevan mitään järkeä. Robotti vaikuttaa poukkoilevan paikasta toiseen täysin järjettömällä logiikalla, mutta loppujen lopuksi se kuitenkin aina saa siivottua koko alueen, viimeistä nurkkaa myöten. Tässä suhteessa toimintalogiikka muistuttaa kovasti aikanaan testaamaamme Robomow'n robottiruohonleikkuria , jonka senkin ajolinjat olivat välillä ihmisjärjen tavoittamattomissa.Kun imuri on lopuksi saanut alueen siivottua, se palaa takaisin latausasemalle itsestään. Mikäli akku ei kestä koko alueen siivousta, se palaa kesken siivouksen lataamaan itseään ja jatkaa tämän jälkeen siitä, mihin siivous keskeytyi - ominaisuus, jota halvemmista Roomban malleista ei löydy.Robottia voi käyttää myös ns. kohdesiivoukseen, eli vaikkapa pelkän vessan imurointiin. Tällöin pelkkä robotti napataan kainaloon ja siirretään huoneeseen, joka halutaan siivota. Clean-napin painallus ja ovi kiinni. Robotti hyrrää huoneessa aikansa, kunnes ilmoittaa lopuksi äänimerkillä saaneensa työn valmiiksi.Roomba 980:ssa on myös nopea ns. spot-siivous -toiminto, jossa robotti nostetaan sotkuiseen paikkaan ja painetaan erillistä "spot"-nappia robotin päältä. Tällöin Roomba tekee noin puolentoista metrin kokoisen ympyrän, puhdistaen koko ympyrän sisältä mahdollisimman tehokkaasti.Ominaisuutta tuli käytettyä todella harvoin, mutta se on kätevä lisä, kun vaikkapa keittiössä lattialle tipahtaa jauhoja tai kahvinpuruja.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Akkujen lataus kestää varsin kauan. Testiemme mukaan akkujen täyteen lataaminen täysin tyhjästä kestää noin 2 tuntia ja 40 minuuttia.Yhdellä latauskerralla robotti imuroi asuntoa noin tunnin ajan, hieman mattojen ja esteiden määrästä riippuen. Reilun tunnin käyttöaika ei aina riittänyt koko 120m2 asunnon pinta-alan siivoukseen - eli toisinaan täydellinen 120m2 asunnon imurointi vaatii robotin palaamisen latausasemaan kesken siivouksen. Onneksi robotti osaa palata takaisin latausasemaansa itsestään - ja jatkaa siitä mihin se jäi, joten ongelmaa ei sinänsä ole.Täydellinen siivoustyö kesti testeissämme kaiken kaikkiaan noin 5 tuntia, kun asuntoa ei oltu imuroitu viikkoon ja robotti puhdisti koko asunnon pinta-alan. Tähän lukuun lasketaan siis noin tunnin imurointi, paluu latausasemaan, reilun 2 tunnin lataus ja toinen, noin tunnin kestänyt imurointi.Normaalisti, kun robotti pyörii päivittäisessä käytössä, testikohteemme 120m2 pinta-ala puhdistui useimmiten yhdellä latauksella, eli hieman reilussa tunnissa. Jos likaa on kertynyt robotin mielestä vähän enemmän, vaadittiin yksi osittainen, noin 90 minuutin lataussykli väliin, jonka jälkeen työ jatkui. Kokonaiskesto vaihteli siis noin 75 minuutin ja 5 tunnin väliltä, asunnon siivoustarpeesta riippuen.Tämä vaihteluväli on hyvä muistaa ajastuksia säätäessä, mikäli testikohteemme kokoisen asunnon siivouksen haluaa saada tehdyksi ennen kotiin paluuta.Kyllä, robotti-imuri syö leluja, aivan kuten tavallinenkin imuri. Pienen pölysäiliön ansiosta toki ne pienet legon palaset on helpompi löytää kuin tavallisen imurin pölypussista.Vaikka pienimmät lego-palikat Roomballe maistuvatkin, jättää se kuitenkin vähänkään isommat lelut varsin hyvin rauhaan, kuten alla oleva testivideomme osoittaaLegojen syömistä isompi ongelma olivat johdot - lattialle unohtuneet kännykkälaturit tai töpselistä irti olevat pöytävalaisimen johdot olivat varma tapa saada aikaan robottiin vikatila, jossa se huusi apua puhdistustelojensa juuttumisen vuoksi.Roomba 980 on aivan loistava imuroimaan matot puhtaaksi.- saavutus johon kalleinkaan tavallinen imuri ei ole testeissämme koskaan pystynyt. Tokihan ääni on myös sen mukaista - Roomba 980 nimittäin kytkee päälle eräänlaisen turbo-vaihteen havaitessaan maton.Mutta vaikka matot ovat puhtaita kuin kaupasta ostetut, ovat matot samalla Roomban suurin akilleen kantapää.Mikäli matto on "liian kevyt" ja helposti ryttyyn menevä, kuten vaikkapa kevyt räsymatto, Roomba 980 pääsääntöisesti onnistuu ruttaamaan maton jollain siivouskerralla isoksi mytyksi, kiipeää sen jälkeen maton päälle ja jää jumiin siihen.Toinen ongelmia aiheuttanut mattotyyppi olivat valtavan paksut matot. Omissa testeissämme havaitsimme, että vielä 1,5cm paksut matot eivät olleet ongelma Roomballe, mutta yli 2cm paksut matot taas olivat.Kohdatessaan erittäin paksun ja upottavan maton Roomba 980 ei yksinkertaisesti pääse sen päälle, mikäli maton reuna on kovin jyrkkä. Ja mikäli Roomba yrityksien jälkeen lopulta onnistuu kiipeämään tällaisen paksun karvalankamaton jälkeen, sen renkaat jäävät lähes aina jumiin upottavaan mattoon - ja siivous pysähtyy siihen.Kaikki muut mattotyypit - jykevämmät räsymatot, erilaiset laakamatot ja upottavatkin karvalankamatot (kunhan paksuus oli korkeintaan 1,5cm) - Roomba 980 hoitaa tyytyväisenä ja loistavasti.Mutta kevyisiin räsymattoihin ja nilkkaa myöten upottaviin karvalankamattoihin ihastuneelle Roomba ei yksinkertaisesti sovi.Kokolattiamatot Roomba hoitaa samalla tehokkuudella kuin muutkin matot joita testasimme, eli jälki on erittäin hyvää - ja toki imuroinnin ääni myös siivouksen aikana erittäin kova. Kokolattiamattojen suhteen onkin selvää, että Roomban takana oleva firma on amerikkalainen, koska se puoli siivouksesta on toteutettu esimerkillisen hyvin.Huonekalujen suhteen Roomba 980 on varsin hellävarainen. Siinä oleva tutka estää robottia törmäilemästä isompiin esteisiin, kuten seiniin tai lattian tasolla oleviin sohviin.Pienemmät esteet kuten pöydän ja tuolien jalat se havaitsee törmäämällä kevyesti niihin. Näistä kevyistä törmäyksistä ei testeissämme aiheutunut mitään jälkiä huonekaluille, mutta luonnollisesti kymppitonnin maksavan rokokoo-pöydän omistajan kannattaa huomioida tämä ominaisuus.Pahin testi Roomballe oli ruokapöytä, jonka ääressä oli kuusi keittiötuolia. Tämän viidakon Roomba hoitaa mainiosti ja saa käytännössä koko ruokapöydän alusen siivottua. Ainoastaan tuolit, joiden jalat ovat niin lähellä toisiaan, että Roomba ei mahdu lainkaan niiden välistä, tekevät siivouksesta mahdotonta.Tuolinjalkojen viidakossa Roomban etenemisen seuraaminen on tuskastuttavaa katsottavaa, kun robotti yrittää pähkäillä parasta tapaa selvitä tilanteesta, kuitenkin samalla siivoten koko alueen. Ihmisjärjellä pääteltynä siivous ja esteiden väistely todennäköisesti sujuisi nopeammin.Sohvat ja sängynaluset ovat robotin kannalta se oleellisin paikka - paikat, joista perinteisellä imurilla ei tule välttämättä aina niin tarkkaan siivottua. Näissä kohteissa ainoa huomionarvoinen asia on korkeus - robotin pitäisi mahtua sohvan ja sängyn alle, muutoin se jättää kyseiset kohteet väliin."Nippa nappa" esteiden alle mahtuminen ei ole hyväksi, sillä Roomba saattaa onnistua tunkemaan itsensä vaikkapa sängyn alle - sen pyörissä on hieman jousitusta - mutta ei välttämättä pääse sieltä enää pois.Yhdessä testikohteessamme asetettiin sohvan jalkojen alle parin sentin "apujalat", jotta siivous saatiin ulottumaan myös sohvan alle.Muilta osin huonekalut eivät aiheuttaneet mitään ongelmia - jos Roomba mahtui johonkin väliin siivoamaan, se myös siivosi sieltä.Eniten ärsytystä testijaksomme aikana aiheutti Roomba 980 taipumus jäädä jumiin mitä erilaisimpiin asioihin. Kuten aiemmin mainitsimme, lattialle unohtuneet kännykkälaturit sekä yli 2cm paksut matot ovat varma tapa saada Roomba jumiin kesken siivouksen.Tähän listaan kuitenkin pitää lisätä yleisesti ottaen kaikki mahdolliset noin senttimetrin korkeat, mutta samalla ohuet esteet, jotka ovat lattiaa vasten. Näiden päälle Roomba pääsee kevyesti, mutta kiivettyään vaikkapa lattialla makaavan suihkuletkun päälle, sen renkaat eivät enää ylläkään lattiaan ja robotti on jumissa.Omissa testeissämme ongelmaksi muodostuivat:Yleisesti ottaen ongelmia ei ollut paljon, mutta niihin piti opetella. Eli Roombaa ei voi vain jättää siivoamaan sen kummemmin ajattelematta asiaa vaan asunnosta pitää tehdä "robottiystävällinen" poistamalla kaikki ongelmalliset kohdat. Luonnollisesti tämä ei kaikkia asuntoja koske, mutta on hyvä pitää mielessä.Roomban 980-mallia on kehuttu lemmikkitalouksille kenties parhaiten sopivana robotti-imurina. Tähän väitteeseen on helppo yhtyä omien testiemme mukaan. Pääkohteemme, jossa on sekä pitkäkarvainen koira että useampi pitkähiuksinen ihmisasukki, oli hyvä koelaboratorio testiä varten.Roomba ei kertaakaan jäänyt jumiin siksi, että sen likaa irrottavissa teloissa tai harjaksessa olisi ollut hiuksia. Toki niitä kertyi, nimenomaan pyörivän harjaksen juureen, josta niitä piti muutaman viikon välein poistaa, mutta toiminnallisuuden kannalta ongelmia ei syntynyt.Roomba sai asunnon pidettyä myös karvojen osalta säihkyvän puhtaana - likaa irroittavien telojen ja erittäin voimakkaan imuriominaisuuden ansiosta karvoja ei leijaillut vastaan mistään sen jälkeen kun Roomba oli työnsä tehnyt.Ja ennen kaikkea päivittäinen imurin suuttimista karvojen nyppiminen jäi robotin myötä pois. Tietenkään testimme ei vastannut kotona toimivaa kenneliä, joten aivan absoluuttista vastausta emme voi sanoa tilanteeseen jossa kodissa on vaikkapa 5 koiraa, joilla kaikilla on yhtä aikaa karvojenlähtöaika.Mutta omissa kokeiluissamme voimme suositella Roomba 980:sta myös lemmikkitalouteen.Asia, jossa Roomba 980 erityisesti loisti testeissämme, olivat seinänvierustat. Seinän vierustoja tavallisella imurilla imuroidessa tuppaa aina jäämään jonkin verran likaa aivan lattian ja seinän väliin. Tämän ongelman Roomba 980 hoitaa pyörivällä sivuharjaksellaan, joka kiskoo lian tuosta sitkeästä seinänvierustan taitteesta todella tehokkaasti irti.Roomba myös kulkee pidempiä seinänvierustoja vasten tavallaan "nytkyttäen", tehostaen seinän vierustalta tehtyä siivousta.Yhdessä testikohteessamme oli kylpyhuone, jossa lattia jatkui samalla materiaalilla seinälle asti. Tuossa tilassa robotti onnistui saamaan seinän ja lattian välisen kulman puhtaammaksi kuin mitä se oli koskaan aiemmin ollut.Myös nurkat tulevat puhtaaksi erittäin tehokkaasti.Roomba 980 osaa tunnistaa automaattisesti lattian reunat ja portaat, eli robottia voi huoletta käyttää myös kaksikerroksisen talon ylemmässä kerroksessa, vaikka portaikko olisikin ns. avointa mallia. Eli robotti ei pääse tipahtamaan portaita alas vaan se pysähtyy ennen portaikkoon tippumista.Kaksikerroksisessa kodissa robotin käyttäminen on luonnollisesti hieman hankalampaa kuin yksikerroksisessa - robotti-imurithan eivät osaa portaita kiivetä, eivätkä niitä imuroida. Mutta robon voi aivan hyvin napata kainaloon ja siirtää yläkertaan imuroimaan aina silloin tällöin. Toki ideaalitilanne olisi se, että molemmissa kerroksissa olisi oma roboimurinsa, mutta tässä tulevat luonnollisesti budjettikysymykset vastaan.Roomba 980 on äänekäs. Erittäin äänekäs. Itse asiassa paljon äänekkäämpi kuin tavallinen imuri koskaan on. Käytettäessä ns. turbo-tilaa mattoja imuroitaessa,, jota voidaan pitää erittäin häiritsevänä melutasona.Robotin äänekkyys tekeekin sen, että sitä tulee käytettyä pitkälti kuten itse ajattelen kotitalousrobotteja käytettävän: se hoitaa hommansa perheen ollessa pois kotoa. Eli robotin ajastus vaikkapa työpäivän ajaksi on miellyttävin tapa kaikin puolin käyttää robotti-imuria: tällöin voi palata puhtaaseen kotiin, jonka robotti on imuroinut, eikä melusta tai robotin väistelystä tarvitse välittää.Kuten yleensäkin robotti-imureissa, pölysäiliö on todella, todella pieni perinteisiin pölynimureihin verrattuna. Pölysäiliö pitää tyhjentää suhteellisen tiheästi - testissämme pölysäiliö täyttyi alussa jo parin päivän jälkeen.Mutta alun jälkeen, kun robottia käytetään tavalla, joka on sille suunniteltu, eli päivittäin, pölyä ei ehdi enää kertymäänkään ja tyhjennysväli venähtikin lopulta lähes parin viikon mittaiseksi. Tämä siis myös lemmikkitaloudessa, syksyn lehtien kera.Roomban säiliön tyhjennys on helppo homma - laitteen takaosasta vedetään ulos pölysäiliö ja kopsautetaan se tyhjäksi sekajätteen sekaan. Eli mitään pölypusseja ei tarvita, johon kuluisi rahaa, päinvastoin kuin perinteisissä pölynimureissa.Aivan täysin itsekseen Roomba 980 ei hyrrää, vaan sekin vaatii aika ajoin pientä huoltoa. Käytännössä asunnon likaisuudesta riippuen robotti-imuri olisi hyvä puhdistaa parin viikon tai kuukauden välein.Tähän hommaan ei kuitenkaan kauaa mene. Tietysti ensimmäisenä kannattaa tyhjentää pölysäiliö. Mutta myös puhdistustelat on syytä irrottaa ja poistaa niiden päihin helposti kertyvä pöly ja muu lika, jota ei saa poistettua ilman telojen irrotusta.Myös pyörivä harja kerää helposti karvoja juureensa, joten sekin on syytä puhdistaa aika ajoin. Tämän lisäksi renkaiden pyöriminen kannattaa tarkistaa ja poistaa mahdolliset pölyt ja karvat renkaiden akseleista.Kaiken kaikkiaan Roomba 980 tekee uskomattoman hyvää jälkeä siivouksen suhteen. Jälki on aivan erinomaista, kaiken tyyppisillä alustoilla, kokolattiamatoista laattalattiaan.Erityismaininnan arvoinen on Roomban kyky puhdistaa matot säihkyvän puhtaiksi. Ainoat miinukset tässä suhteessa tulevat valtavasta äänenvoimakkuudesta mattoja puhdistettaessa sekä Roomban aiemmin kerrotuista ongelmista todella paksujen mattojen kanssa.Seinänvierustat, nurkat ja sängynaluset tulevat Roomban avulla todennäköisesti puhtaammiksi kuin mihin pystyisi fanaattisinkaan tavallista imuria heiluttava kotisiivooja.Roomba 980 on omimmillaan isommissa asunnoissa. Se sopii mainiosti isompaankin omakotitaloon, jossa puhdistettavaa lattiapinta-alaa on jopa 200 neliötä (harvassa 200m2 omakotitalossa on siivottavaa pinta-alaa edes 100m2 verran) - eli lähes kartanoihin. Tokihan siivous kestää varsin kauan, kun puhdistettavia neliöitä alkaa olemaan toista sataa, mutta mikäli robotin pystyy ajastamaan vaikkapa 8 tunnin siivoussykleihin arkipäivisin, tuo ei ole ongelma.Roomba 980 hakkaa valtaosan edullisista robotti-imureista juurikin siinä, että vaikka sen akku loppuisi kesken siivouksen, se osaa ladata itsensä ja jatkaa siitä kohti mihin se aiemmin jäi. Tähän temppuun eivät pysty Roomban muut mallit, 900-sarjaa ja uutta i7:aa lukuun ottamatta, pysty. Monet kilpailijoiden mallit sekä halvemmat Roombat vain siirtyvät latausasemaan odottamaan seuraavaa siivousta, ilman tietoa siitä, mitkä alueet jäivät viimeksi siivoamatta akun loppuessa.Roomba 980 on jo hintansa puolesta turhan kallis hankittavaksi kerrostalokaksioon - ja siellä jotkut sen ominaisuudet menevät pitkälti hukkaan, kuten siivouksen jatkaminen akun latauksen jälkeen. Eli suosittelemme Roomba 980:sta lähinnä yli 100m2, yhdessä kerroksessa oleviin asuntoihin.Roomba 980 on robotti-imureiden huippulaite. Siitä ei yksinkertaisesti voi kiistellä. Sen siivousjälki on erinomaista ja sen kyky ladata itsensä kesken siivouksen ja jatkaa siitä mihin se jäi, puoltavat väitettä.Etenkin monipuolista lattiapintaa sisältävässä kodissa Roomba loistaa, koska sen siivoustaso pysyy erinomaisena sekä matoilla että kovilla pinnoilla.Roomba 980 ongelmat ovat lähinnä sen jumittumisherkkyydessä. Kuten listastamme selviää, vaatii asunnon "robottiystävälliseksi" tekeminen hieman vaivaa. Ajan kanssa, kun oppii ne kohdat asunnossa, joissa Roomba on ongelmissa, ongelmat osaa myös ratkaista. Tämän jälkeen robotti-imurin käytöstä tulee helposti osa arkea ja tavallista imuria ei tule kaapista enää kaivettua.Rahallisesti lähes tuhannen euron imurin ostaminen on hieman vaikea perustella. Se ei säästä rahaa tavalliseen imuriin verrattuna käytännössä lainkaan. Tosin eihän Roombaan tarvitse pölypusseja, mutta ei kaikkiin moderneihin tavallisiinkaan imureihin niitä tarvitse.Lisäksi akkuja täytyy aivan varmasti uusia aina silloin tällöin ja nekään eivät ole ilmaisia.Roomba 980 ostamisen perusteluna onkin oman ajan merkitys. Jos tuntuu siltä, että sen yli sadan neliön omakotitalon imuroiminen ei kuulu omien suosikkijuttujen kärkipäähän, kannattaa asia ryhtyä pohtimaan. Tietysti jos nilkkaan asti upottavista matoista ei ole valmis luopumaan, on Roomba 980 turha ostos.Alle sadan neliön asuntoihin Roomba 980 on aivan liian järeä ostos - se loistaa nimenomaan kyvyssään jatkaa siivousta ja navigoida asunnossa kameransa avulla.Mutta jos omaa aikaa arvostaa, siivottavana on yli 100m2 yhdessä kerroksessa oleva omakotitalo ja rahaa löytyy pankkitililtä sopivasti, voi Roomba 980:sta suositella vilpittömästi.Roomban mallinumerointi on hieman mysteerinen ja yhtiö itse ei selvennä sitä käytännössä lainkaan. Mutta käytännössä viimeinen numero Roomban malleissa viittaa yleensä vain pieniin eroihin, kuten imurin väriin tai mukana tuleviin lisävarusteisiin. Eli tässä tapauksessa esim. Roomba 980 on täsmälleen sama laite kuin Roomba 981.Siivoustuloksesta ei tähtiä voi tipauttaa pois, ei myöskään ominaisuuksista. Mutta Roomba 980 herkkyys jumittaa mitä monipuolisimpiin paikkoihin ärsytti ja vaati kodin muokkaamista robotti-imurilla ystävällisemmäksi ja tästä syystä tipahtaa yksi tähti pois.Kuulisimme mielellämme, jos robotti-imureista on kysyttävää, kommentteja tai kokemuksia. Keskustelua voi käydä vaikkapa keskustelualueidemme Keskustelua robotti-imureista -ketjussa.