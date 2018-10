Netin tietoturva kohenee taas – Vanhat suojaustekniikat heitetään unholaan

Markkinoiden suosituimpia verkkoselaimia kehittävät Apple, Google, Microsoft ja Mozilla Markkinoiden suosituimpia verkkoselaimia kehittävät Apple, Google, Microsoft ja Mozilla ovat päättäneet yksissä tuumin lopettaa vanhentuneiden TLS 1.0- ja 1.1 -tekniikoiden tuen vuonna 2020. Mikäli verkkosivut haluaa pitää suojattuina, tulee ylläpitäjän päivittää protokollaa uudempaan.

Verkkosivujen tiedonsiirron turvaamiseen käytetty salaustekniikka on tavalliselle sukankuluttajalle tuttu ensisijaisesti nettiosoitteiden alussa olevasta https-etuliitteestä. Salausta käytettiin alun perin vain valikoiduilla sivustoilla, mutta Edward Snowdenin paljastusten ja teknologian halventumisen myötä HTTPS-sivuja on alkanut näkyä joka puolella.



TLS-tukeen tehtävillä muutoksilla ei ole järin suuria vaikutuksia, sillä Applen mukaan jo nyt Safari-verkkoselaimella tehdyistä yhteysmuodostuksista vain 0,36 prosenttia liittyy TLS 1.0:aa ja 1.1:tä käyttäviin sivuihin. Firefoxin kohdalla lukema on kaikkein korkein, 1,2 prosenttia.