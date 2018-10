Uusi syy ostaa iPhone? Apple aikoo jakaa TV-sarjoja ilmaiseksi

Kalliin iPhonen omistamiselle voi olla tulevaisuus yksi uusi perustelu lisää: saat katsoa Applen tuottamia TV-sarjoja täysin ilmaiseksi. Asiasta Kalliin iPhonen omistamiselle voi olla tulevaisuus yksi uusi perustelu lisää: saat katsoatuottamia TV-sarjoja täysin ilmaiseksi. Asiasta uutisoi CNBC . Tavoitteena lienee sitouttaa Applen ekosysteemiin satsanneita kuluttajia.

Applen tuottamat TV-sarjat tulevat löytymään jo olemassa olevan TV-sovelluksen alta. Sovellus uudistuu ensi vuoden alussa, jolloin Apple-laitteen omistavat pääsevät katsomaan yhtiön tuottamia sarjoja ilmaiseksi. Saman sovelluksen alta tulee löytymään myös ulkopuolisten yhtiöiden tuottamia kanavia, jotka luonnollisesti ovat maksullisia (esimerkiksi HBO). Käyttäjän ei tarvitse kuitenkaan ladata HBO:n tai muiden kanavien sovelluksia.



TV-sarjojen tuotantoon on panostettu noin miljardi dollaria ja rahat on ohjattu kaikenikäisille soveltuviin tuotantoihin. Apple haluaa tavoittaa mahdollisimman suuren katsojakunnan ja sitä kautta sitouttaa mahdollisimman monia yhtiön laitteisiin. Wall Street Journalin mukaan Applella on tällä hetkellä kehitteillä 24 tuotantoa.