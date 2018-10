Google nostaa kädet pystyyn – Lopettaa Facebookin kilpailijan

meni noin 10 vuotta sitten alkanut sosiaalisen median hurja kasvu pahasti ohi, mitä paikkaamaan hakukonejätti kehitti Google+:n palvelun. Facebookin kaltainen yhteisöpalvelu ei kuitenkaan koskaan saanut erityisen hyvää suosiota, minkä takia Googlen on ollut nyt helppo päättää lopettaa palvelun kuluttajapuoli kokonaan.

Yhteisöpalvelun kyky sitouttaa käyttäjiä oli äärimmäisen huono, Googlen mukaan noin 90 prosenttia Plus-palvelun istunnoista on kestoltaan alle viiden sekunnin mittaisia. Käytännössä palvelu on siis toiminut jonkinlaisena hyppyalustana jonnekin muualle ja käyttäjät eivät todellisuudessa osoita kiinnostusta Google+:n käyttöön.Google+ suljetaan "kuluttajakäyttäjiltä" seuraavan 10 kuukauden aikana. Käyttäjillä on vuoden 2019 elokuuhun asti aikaa varmuuskopioida Google+:ssa jaettu sisältö. Google ohjeistaa myöhemmin käyttäjiään miten omat henkilökohtaiset tiedot saa talteen ennen palvelun loppumista.