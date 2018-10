Microsoft paljasti Project xCloudin – Pilvipelipalvelun testaus alkaa ensi vuonna

Tämän vuoden E3-messuilla Microsoft kertoi kehittävänsä pilvipelipalvelua, joka mahdollistaisi Xbox-pelien pelamisen millä tahansa laitteella. Nyt tämä Project xCloud -palvelu on esitelty virallisesti suurelle yleisölle. Tämän vuoden E3-messuilla Microsoft kertoi kehittävänsä pilvipelipalvelua, joka mahdollistaisi Xbox-pelien pelamisen millä tahansa laitteella. Nyt tämä-palvelu on esitelty virallisesti suurelle yleisölle.

Microsoftin mukaan se aikoo aloittaa pilvipelipalvelun julkisen testaamisen ensi vuoden alussa. Prototyyppivaiheessa palvelua on testattu 10 Mbps:n yhteysnopeudella, mutta vaatimukset voivat muuttua tästä vielä paljonkin. Palvelun runkona käytetään Microsoftin nykyisiä Azure-konesaleja, joihin lisätään Xbox-konsoleista räätälöityjä palvelinkoneita, jotka laskevat grafiikat etäpelaajien ruuduille.



Palvelua on testattu niin konsoleilla, tietokoneilla kuin älypuhelimillakin. Tiedonsiirron viiveajat pyritään pitämään niin alhaisina, että hektisten taistelupelienkin pelaaminen 4G-verkossa onnistuu. Pelejä on mahdollista pelata Xboxin langattomalla Bluetooth-ohjaimella tai vaihtoehtoisesti laitteen kosketusnäytön kautta.