Spotify kaipaa lisää sisältöä – Tarjoaa uuden työkalun podcastaajille

Spotify yrittää kovasti laajentua musiikkikappaleiden ulkopuolelle. Palvelusta on voinut jo pidemmän aikaa voinut kuunnella podcast-äänityksiä, mutta yhtiö haluaisi niitä lisää palveluunsa. Tämän takia suoratoistopalvelu on avannut uuden Spotify for Podcasters -työkalun

Ajatuksena on käytännössä se, että podcast-tuottajat antavat Spotifyn käyttöön ohjelman RSS-syötteen ja vastineeksi Spotify antaa kuulijoihin liittyvää statistiikkaa. Podcasteihin on silloin helpompi saada sponsoreita, kun kuulijakannan profiili on paremmin tiedossa. Audiotiedostoja Spotify ei siis halua tai pyydä, vaan ainoastaan podcastin RSS-syötteen.



Analytiikan lisäksi podcastaajilla on tietysti myös edellytykset tavoittaa enemmän kuulijoita Spotifyn kautta, mikäli suoratoistopalvelu ei ole tähän asti kuulunut jakelukanaviin.