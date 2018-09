Instagramin perustajat erosivat Facebookista

Systrom vahvisti uutisen blogipostauksessa. Perustajakaksikko kertoo ottavansa hetken omaa aikaansa löytääkseen jälleen uteliaisuutensa sekä luovuutensa rakentaa jotain uutta. Myös ymmärtääkseen mikä inspiroi heitä ja yhdistää se asioihin joita maailma tälle hetkellä tarvitsee.Raportit kertovat lähdön takana olevan myös Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin kasvanut sekaantuminen Instagramin tekemisiin. Sovelluksesta on tullut yhä tärkeämpi Facebookille, kun sen oma alusta kärsii jatkuvista kohuista kuten suhtautumisestaan valeuutisiin sekä käyttäjien yksityisyyteen. Instagramista onkin tullut Facebookin yksi parhaista ostoksista. Sen kasvu on ollut viime aikoina suurta. Siitä on tullut vaihtoehto Facebookille niin nuoremmalle sukupolvelle kuin Facebookin yksityisyysloukkauksista huolestuneille.Systromin ja Kriegers eivät ole ensimmäiset, jotka lähtevät perustamastaan yhtiöstä jonkin ajan kuluttua ison yritysoston jälkeen. Myös molemmat WhatsAppin perustajat, Jan Koum sekä Brian Acton, ovat lähteneet yhtiöstään Facebookin hankittua firman.