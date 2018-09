Twitteriltä iloisia uutisia – Aikajanan saa ihan oikeasti aikajärjestykseen

Twitter on parin vuoden sulattelun myötä taipumassa sille kannalle, ettei uudistus mennyt ihan nappiin ja kriitikoiden sanoissa on vinha perä. Mikroblogipalvelu on nyt aloittamassa alkuperäisen kronologisen aikajanan testaamisen . Twitterin suunnitelmana on tarjota twiittaajille kahta vaihtoehtoa, joista toinen on edellä mainittu täysin kronologinen aikajana ja toinen on algoritmisesti toimiva parhaimpia paloja ylös nostava fiidi.Jos haluaa eroon aikajanan epäkronologisuudesta, pitää asetuksista ottaa merkintä pois kohdasta. Tällä hetkellä asetus ei vaikuttaisi toimivan, joten se aktivoitanee hieman myöhemmin. Twitterin tarkoituksena on jalostaa toimintoa vielä niin, että käyttäjät voivat vaihdella vaihtoehtojen välillä.